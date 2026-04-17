我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著大聯盟賽季推進，大谷翔平在投手丘上的表現再次成為全美焦點。《加州郵報》資深道奇隊隨隊記者赫南德茲（Dylan Hernandez）近日撰文指出，儘管道奇隊高層在去年季後賽前對史奈爾（Blake Snell）或山本由伸的評價一度高於大谷，但他認為大谷翔平展現出的心理素質已超越科比（Kobe Bryant）與詹姆斯（LeBron James）等頂尖球星，更看好他能奪下日籍投手首座賽揚獎。赫南德茲首先在專欄中分析，31歲的大谷翔平正處於投手生涯的轉捩點。若再遭遇重大傷勢，重返投手丘恐已至30代中期，因此大谷本人抱著「現在就必須全力以赴」的強烈危機感。比起已經成績斐然的打擊，大谷今年更專注於投手身分的表現，力求用實力說話。在4月9日對陣藍鳥隊的比賽中，大谷也展現了這種執著。儘管控球狀態不佳，他依舊展現出如同道奇傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）般的韌性，將失分壓低至1分。這種「狀態不佳也能撐住戰局」的能力，再次證明大谷作為投手也是非常特別、甚至王牌等級的存在。身為長年採訪一線運動員的資深記者，赫南德茲將大谷與NBA傳奇球星科比（Kobe Bryant）及詹姆斯（LeBron James）進行對比。他驚嘆道：「大谷的心理素質在頂尖運動員中也是鶴立雞群。他兼具日本人特有的分析能力，以及美式球員的豪邁與不服輸的韌性。」赫南德茲指出，這種在極大壓力下反而表現更好的特質，在大谷身為打者時已經多次獲得證實，而現在投手大谷也正步入這樣的「神之境界」。他更預測，隨著隊友山本由伸近期投得越來越出色，很有可能在賽季前段就投出無安打比賽，大谷內心的競爭意識會被徹底點燃，挑戰更巔峰的投球表現。這也與昨日道奇總教練羅伯斯談起大谷翔平與山本由伸時說道：「兩位都是頂尖的運動員與投手，雖然這不是直接的競爭關係，但彼此的存在確實將對方的水準提升到了另一個層次」的觀點不謀而合。對於本季展望，赫南德茲認為由於對手會頻繁採取閃避戰術，大谷的保送數可能超越去年的109次，全壘打數則預估落在40支左右，但是在投手端的成就將會超乎所有人的預期。儘管多數美國記者因擔憂「二刀流」負擔而對大谷要維持整季高品質投球抱持懷疑的態度，但赫南德茲強調：「他們還不了解大谷真正的精神強度。我真心認為，大谷翔平今年將會奪下賽揚獎。」