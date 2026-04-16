我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（16）日靠著洋投喬登（Jordan Balazovic）7局失2分好投以及對手守備失誤，以7：3擊退樂天桃猿，收下客場2連勝。賽後獅隊總教練林岳平滿意喬登的投球表現，「保送到第7局才出現，所以安打少、保送少，當然局數就可以拉長。」此役獅隊攻下的7分中，有4分是非自責分，餅總坦言，對手2次的失誤是關鍵，「在下雨天，這種比較濕滑的場地，守備就比較重要。」獅隊先發投手喬登此役前6局僅失1分，第7局卻遭遇亂流，一度被桃猿攻佔滿壘，最後僅因馬傑森的高飛犧牲打失掉1分，將傷害降到最低。最終喬登繳出7局失2分的好投，被敲出5安，另外送出5次三振、1次保送，連2場繳出優質先發，靠著打線幫忙，順利拿下本季第2勝。獅隊總教練林岳平賽後被問到是否有考慮在第7局途中換投，餅總表示，投手調度全權交由投手教練潘威倫，但看起來當時並沒有換投的打算。談到喬登來台第3戰投滿7局，餅總認為桃猿打線很積極進攻，所以喬登能在淺球數就抓到出局數，局數也因此能拉長，「保送到第7局才出現，所以安打少、保送少，當然局數就可以拉長，現在看他，還是直球的威力有沒有辦法壓制打者的揮棒。」此役開局獅隊就靠著宋嘉翔的失誤以及蘇智傑的安打先馳得點，8局上無人出局攻佔一、二壘，獅隊下達短打戰術，莊昕諺接到球後選擇傳三壘，卻形成暴傳，獅隊也掌握住局面，靠著連續安打添加3分，此役獅隊攻下的7分中，有4分是非自責分。餅總坦言，此役能贏球，對手的2次守備失誤是關鍵，「在下雨天，這種比較濕滑的場地，守備就比較重要。」