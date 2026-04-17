中央氣象署表示，今（17）日鋒面開始接近，上午北部地區就有零星雨，午後雨勢擴及至北東地區，雨勢最猛烈的時間點在周六至周日清晨，台中以北、東半部、南部山區有陣雨及雷雨，宜花地區要留意較大雨勢發生機會，降雨到了周日白天才會逐漸趨緩。

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今天天氣：鋒面開始接近！北東地區雨勢最大

4月17日今天的天氣，氣象署指出，受到鋒面接近的影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，北部平地也有下雨的機會，至於中南部平地為多雲的天氣。

溫度方面，白天沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，至於各地低溫約22至24度。

▲氣象署指出，今日開始受到鋒面影響，北部、宜花先轉雨，到了周六降雨擴大至台中以北、東半部、南部山區。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署指出，今日開始受到鋒面影響，北部、宜花先轉雨，到了周六降雨擴大至台中以北、東半部、南部山區。（圖／中央氣象署提供）
今天空氣品質

普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖

環境部提及，17日環境風場為偏西風，風速稍弱，擴散條件稍差，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

明天天氣：鋒面通過台灣　全台躲不過降雨

4月18日明天的天氣，周六至周日清晨，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為多雲，不過在周六晚至周日清晨也有零星短暫陣雨。周六北台灣天氣轉涼，北部、東北部高溫降至25度左右，周日白天回升至27度，低溫在20度上下

4月19日周日白天起水氣漸減，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中南部平地為零星短暫陣雨後多雲。

一周天氣：下周放晴回暖　下周四又有新一波鋒面

氣象署提及，下周一至下周三東部、東南部有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。下周四新一波鋒面靠近，降雨又增多，屆時中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。

下周一東北季風開始減弱，大台北地區高溫回到28度至30度，中南部30度至32度，回到高溫炙熱的天氣型態。

▲下周一東北季風開始減弱，回到高溫炙熱的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）
▲下周一東北季風開始減弱，回到高溫炙熱的天氣型態。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...