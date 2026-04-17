中央氣象署表示，今（17）日鋒面開始接近，上午北部地區就有零星雨，午後雨勢擴及至北東地區，雨勢最猛烈的時間點在周六至周日清晨，台中以北、東半部、南部山區有陣雨及雷雨，宜花地區要留意較大雨勢發生機會，降雨到了周日白天才會逐漸趨緩。
今天天氣：鋒面開始接近！北東地區雨勢最大
4月17日今天的天氣，氣象署指出，受到鋒面接近的影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，北部平地也有下雨的機會，至於中南部平地為多雲的天氣。
溫度方面，白天沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，至於各地低溫約22至24度。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，17日環境風場為偏西風，風速稍弱，擴散條件稍差，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：鋒面通過台灣 全台躲不過降雨
4月18日明天的天氣，周六至周日清晨，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為多雲，不過在周六晚至周日清晨也有零星短暫陣雨。周六北台灣天氣轉涼，北部、東北部高溫降至25度左右，周日白天回升至27度，低溫在20度上下
4月19日周日白天起水氣漸減，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中南部平地為零星短暫陣雨後多雲。
一周天氣：下周放晴回暖 下周四又有新一波鋒面
氣象署提及，下周一至下周三東部、東南部有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。下周四新一波鋒面靠近，降雨又增多，屆時中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。
下周一東北季風開始減弱，大台北地區高溫回到28度至30度，中南部30度至32度，回到高溫炙熱的天氣型態。
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4月17日今天的天氣，氣象署指出，受到鋒面接近的影響，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，北部平地也有下雨的機會，至於中南部平地為多雲的天氣。
溫度方面，白天沒下雨時天氣仍悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，至於各地低溫約22至24度。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，17日環境風場為偏西風，風速稍弱，擴散條件稍差，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨中部以北地區及馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：鋒面通過台灣 全台躲不過降雨
4月18日明天的天氣，周六至周日清晨，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，南部平地為多雲，不過在周六晚至周日清晨也有零星短暫陣雨。周六北台灣天氣轉涼，北部、東北部高溫降至25度左右，周日白天回升至27度，低溫在20度上下
4月19日周日白天起水氣漸減，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中南部平地為零星短暫陣雨後多雲。
一周天氣：下周放晴回暖 下周四又有新一波鋒面
氣象署提及，下周一至下周三東部、東南部有局部短暫陣雨，西半部及宜蘭地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。下周四新一波鋒面靠近，降雨又增多，屆時中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨，午後山區也有局部短暫陣雨。
下周一東北季風開始減弱，大台北地區高溫回到28度至30度，中南部30度至32度，回到高溫炙熱的天氣型態。