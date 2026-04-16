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美國總統川普（Donald Trump）最新表示，在分別與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通電話之後，以色列與黎巴嫩雙方已經同意停火10天，停火將從美東時間16日下午5點開始。川普16日在他個人Truth Social發文表示，「我剛剛與備受尊敬的黎巴嫩總統奧恩，以及以色列總理納坦雅胡進行了非常出色的通話。兩位領導人已經同意，為了實現和平，將於美東時間下午5點正式開始為期10天的停火」。川普進一步指出，「本週二，兩國代表在華盛頓特區首次碰面，與我們卓越的國務卿盧比奧共同會談，這是34年來的第一次。我已指示副總統范斯與盧比奧，以及參謀長聯席會議主席凱恩將軍，與以色列和黎巴嫩合作，推動實現持久的和平」。川普還說「我有幸在全球解決了9場戰爭，而這將是我的第10場——所以，讓我們把它完成吧！」川普之前就預告奧恩今日將與納坦雅胡通話，不過，奧恩隨後否認此事，並改為與川普通話，再由川普和納坦雅胡通話，間接與以色列達成停火共識。黎巴嫩總統府稍早也在官方X發文證實奧恩與川普通話，奧恩感謝川普為了促成黎巴嫩停火、確保地區持久和平與穩定所做的一切努力。