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▲明尼蘇達灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的挑戰則遭到駁回，確定無緣本季所有年度獎項。（圖／美聯社／達志影像）

NBA聯盟與球員工會（NBPA）於昨（16）日針對本季備受爭議的「65場獎項門檻」做出關鍵裁決。洛杉磯湖人巨星唐西奇（Luka Doncic）與底特律活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）提出的「特殊情況挑戰」雙雙獲准，兩人將正式獲得角逐年度MVP及年度最佳陣容的資格。然而，明尼蘇達灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）的挑戰則遭到駁回，確定無緣本季所有年度獎項。根據NBA自2023-24賽季起實施的新規，球員必須出賽滿65場才能獲得年度獎項資格。唐西奇本季出賽64場，僅差1場就達標。聯盟在審核後認定，唐西奇在12月因赴海外見證孩子出生而缺席兩場比賽，屬於「無法控制的特殊情況」，因此給予特赦。唐西奇本季領跑全聯盟得分榜，重獲資格後不僅幾乎成為年度第一隊的保送人選，更是MVP的強力競爭者。同樣獲得豁免的還有活塞隊的康寧漢。他本季出賽63場，曾因肺塌陷這種嚴重傷勢缺席12場比賽，聯盟認可他傷勢的嚴重性，因此裁定他具備獲獎資格。康寧漢本季帶領活塞隊自2007年後首度奪下東區第一種子，這項裁決對康寧漢的荷包影響巨大。由於他在2024年簽下的5年2.69億美元續約合約中包含獎項激勵條款，隨著他入選年度最佳陣容機率大增，其合約總值預計將增加4500萬美元（約新台幣14億元）。幾家歡樂幾家愁，灰狼隊當家球星愛德華茲就成了65場規則下的犧牲品。本季場均飆出28.8分、帶領灰狼殺入季後賽的愛德華茲，因出賽數僅60場提出挑戰，但最終遭獨立仲裁員駁回。這項判決對愛德華茲影響巨大，他不但無法角逐MVP，也確定中斷連續兩年入選年度最佳陣容的紀錄。在現行的薪資架構下，無法入選年度陣容可能影響到未來的頂薪合約獎勵金，對這位新生代球星而言無疑是一次不小的打擊。隨著唐西奇與康寧漢這兩位「大魔王」回歸年度獎項的評選名單，最佳陣容的競爭將進入白熱化。這對處於入選邊緣的球員像是暴龍隊巴恩斯（Scottie Barnes）、老鷹隊強森（Jalen Johnson）以及尼克隊唐斯（Karl-Anthony Towns）來說是個壞消息，因為在名額有限的情況下，兩位超級球星的加入勢必會擠下原本可能入選的球員。