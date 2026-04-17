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▲裴頓二世（Gary Payton II）（中）展現鐵衛價值，在第四節初製造快艇不少進攻麻煩。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士昨日126：121擊敗排名更高的洛杉磯快艇，挺進附加賽最終輪，末節最大13分落後情況上演大逆轉，讓球迷看得血脈噴張，除了柯瑞（Stephen Curry）操刀進攻之外，還有2位主力在攻守間做出不少貢獻，在勇士關鍵追分期扮演「無名英雄」，就是進攻端的巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）與防守鐵衛裴頓二世（Gary Payton II），在柯瑞最無助時有他們默默付出，才成就勇士上演經典逆襲。柯瑞昨戰上半場手感冰冷，僅攻下8分，還兩度進出休息室治療膝蓋，上半場勇士就陷入8分落後，直到第三節中段，儘管柯瑞手感逐漸加溫，但快艇進攻端也有諸多建樹，持續維持領先，柯瑞也在該節剩下1分56秒時退場，當時球隊仍處於9分落後。柯瑞退場原本是勇士進攻真空期，但此時桑托斯跳出，先在剩餘1分02秒時投進三分，後續再上籃得手，在第四節開局又投進三分，3分鐘內攻下8分，幫助勇士得以維持火力輸出，緊咬快艇在10分差內，接著就輪到33歲的裴頓二世發威。快艇本場前三節就攻下89分，火力輸出不差，第四節初還一度拉開至13分差，但勇士主帥科爾（Steve Kerr）此時換上裴頓二世，他先在9分27秒時前場製造加蘭（Darius Garland）失誤，隨後188公分的他成功單防213公分的羅培茲（Brook Lopez），讓他無法抓到進攻籃板，回過頭才有柯瑞的連續兩計三分。當然勇士能夠逆轉，最重要的人無疑是柯瑞，但回過頭看，在第三節末段到決勝節之初，快艇進攻手感正順之時，若是沒有桑托斯回敬外線火力、裴頓二世的燃燒生命式防守，讓勇士維持競爭力，那段時間快艇可能早就將分差拉開到20分以上，沒有這2位「無名英雄」，勇士可能根本沒有後續的大逆轉機會。