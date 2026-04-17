位在屏東車城的「海口港看海美術館」因為總有超萌又吸睛的獨特展覽，讓原本因為位在台灣南端被嫌「遠的要命」，後轉變為「再遠也要去」之景點。「海口港看海美術館」宣布，將於明（18）日起推出台日藝術家聯展《日常偏移》，邀請台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里（Misato Sano），共同展出32件作品，其中由佐野美里手繪、策展團隊製作的戶外大型博美犬充氣裝置，也首度搶先亮相。
屏東縣府傳播暨國際事務處表示，看海美術館是落山風藝術季的重要展館之一，近年持續透過策展與藝術展覽，為恆春半島注入更多文化能量。從「春江獸月夜」、「船仔貓屏東展」、「極度日常」到「How Sweet甜的滋味」，每檔展覽皆獲得廣大民眾關注與好評，也逐漸讓這座位於台灣最南端的美術館，從「遠的要命」轉變為「再遠也要去」的文化地標。
看海美術館自明（18）日開始將登場《日常偏移》展覽，集結台日藝術家作品，日本雕塑家佐野美里，以「狗」作為自我投射的象徵，透過不同姿態的雕塑作品呈現內心情緒與心理狀態。台灣藝術家蔡潔莘則長期以紙漿雕塑為主要創作媒材，透過溫潤柔和的造形語彙，呈現人與動物及自然生命之間的情感連結。
傳播處表示，《日常偏移》共展出32件作品，其中3件是佐野美里特別為屏東創作的全新作品。最受民眾關注的，就是由佐野美里手繪、策展團隊製作的戶外大型博美犬充氣裝置，超萌造型令人難以抗拒，勢必成為熱門打卡焦點。
🟡「看海美術館《日常偏移》雕塑展」主要資訊：
地點：看海美術館（屏東縣車城鄉海口路1-12號）
日期：4月18日～7月19日
時間：每日10:00－18:00
休館：每週二
門票：免費參觀
🟡「看海美術館《日常偏移》雕塑展」交通資訊：
📍搭臺鐵：
搭乘臺鐵至枋寮站下車，轉乘518公車至海口站
📍搭高鐵：
左營站搭乘9189墾丁快線至枋寮站，轉乘518公車至海口站
📍搭公車：
▪️9188路線：高雄 ⇆ 台88 ⇆ 鵝鑾鼻（海口站）
▪️9117路線：高雄 ⇆ 台17線 ⇆ 墾丁（海口站）
▪️518公車：枋寮火車站⇆ 四重溪（至海口港站）
📍自行開車：
▪️臺中、臺南、高雄 ：
國道3號往南州交流道 ⇆ 沿省道台1線 (往南)⇆ 台26線 (往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港
▪️花蓮、台東 ：
台11線(往南) ⇆ 台26線(往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港
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地點：看海美術館（屏東縣車城鄉海口路1-12號）
日期：4月18日～7月19日
時間：每日10:00－18:00
休館：每週二
門票：免費參觀
🟡「看海美術館《日常偏移》雕塑展」交通資訊：
📍搭臺鐵：
搭乘臺鐵至枋寮站下車，轉乘518公車至海口站
📍搭高鐵：
左營站搭乘9189墾丁快線至枋寮站，轉乘518公車至海口站
📍搭公車：
▪️9188路線：高雄 ⇆ 台88 ⇆ 鵝鑾鼻（海口站）
▪️9117路線：高雄 ⇆ 台17線 ⇆ 墾丁（海口站）
▪️518公車：枋寮火車站⇆ 四重溪（至海口港站）
📍自行開車：
▪️臺中、臺南、高雄 ：
國道3號往南州交流道 ⇆ 沿省道台1線 (往南)⇆ 台26線 (往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港
▪️花蓮、台東 ：
台11線(往南) ⇆ 台26線(往南) ⇆ 抵達屏東縣車城鄉海口港