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▲鄭嘉睿2025年底曾來台參加活動時坦言：「若有好的機會，不排斥來台發展！」原先被看好有望來台，未料傳出遭人身威脅事件。（圖／翻攝自鄭嘉睿Threads@ga0_0ye）

鄭嘉睿遭辱罵還威脅「全部殺掉」 會議10分鐘暴走

▲鄭嘉睿曾被欽定為起亞虎新任啦啦隊隊長，然而如今卻選擇揭露行業黑幕並離開球隊。（圖／翻攝自鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

「罵完再道歉」成常態 年輕啦啦隊不敢反抗

▲鄭嘉睿遭行銷公司KOLEX的組長惡言相向、言語威脅，更在應援到一半時在眾目睽睽下被要求離場。（圖／翻攝自鄭嘉睿Threads@ga0_0ye）

身心崩潰決定退場 放棄職涯只為揭開黑幕

▲鄭嘉睿接受韓國媒體訪問時，坦言自己出面揭露行業內幕，等同放棄繼續留在韓國發展的機會。（圖／翻攝自鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

被欽定為隊長接班人 卻遭惡言相向提早離開賽場

▲李珠珢的學姊鄭嘉睿（如圖）遭職場霸凌，接受專訪揭露韓國啦啦隊行業黑幕。（圖／翻攝自鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

早已對外求救發聲 遭高層禁止噤聲

韓國啦啦隊圈爆出職場霸凌爭議，擁有近9年資歷、曾與李珠珢一同來台登上大巨蛋的韓籍啦啦隊員鄭嘉睿，日前透過社群與媒體專訪揭露長期遭受言語羞辱與精神壓迫的經歷，她在本月4日參加韓國職籃安養正官庄赤紅火箭的比賽期間突然離場，一度被外界誤解為「臨時退出」，直到她透過IG親自說明才讓整起事件浮上檯面，隨後更是透過專訪直言：「韓國啦啦隊幾乎沒有人權！」此外，韓國業界人士也向《NOWNEWS今日新聞》記者透露韓國啦啦隊黑幕，直言該名A組長、霸凌者在業界早已「惡名昭彰」。消息人士向記者透露，此次事件發生於本月4日比賽當天，鄭嘉睿也在接受韓媒《體育京鄉》訪問時，指出當時在進行影片拍攝相關會議時，一名行銷公司A組長因不滿進度當場對她爆粗口，並進行持續約10分鐘言語攻擊，包括：「妳們啦啦隊這麼蠢做得到嗎」、「再不好好做我全部殺掉」等激烈發言，當時現場共有9名工作人員在場，最終導致當天活動直接取消。此外，該名行銷組長更是當場嫌棄鄭嘉睿等啦啦隊員，直指：「為什麼不像起亞虎那樣，我們籃球隊來的啦啦隊成員沒有那麼優秀？」進行容貌羞辱，更讓鄭嘉睿無法承受的是，拍攝會議結束後對方又將她單獨叫走，持續約15分鐘進行針對性辱罵甚至語帶威脅，她雖在情緒崩潰邊緣，仍硬撐完成當天應援，但事後卻被要求離開現場，整體過程讓她身心承受巨大壓力。而根據記者調查與查證，該行銷公司是與韓職KT巫師有合作的KOLEX Sports Entertainment。鄭嘉睿表示類似狀況並非首次發生，而是「韓國啦啦隊」在業界長期遭遇的工作模式，此外該名行銷公司的A組長經常在情緒失控後傳訊道歉，內容多為：「剛剛太激動了」、「其實很信任你」等PUA的內容，但之後又再次出現情緒失控行為，形成反覆的壓迫循環。鄭嘉睿也提到，其他啦啦隊員其實都知情，但由於多數人仍在職涯初期處於「被選擇」的位置，因此沒忍敢出面反應，甚至包含未滿20歲的年輕成員，也長期遭受辱罵，逐漸產生錯誤認知，認為：「被這樣對待是正常的工作環境。」長期處於高壓環境下，鄭嘉睿坦言自己身體已出現警訊，她透露早在去年開始每逢比賽前幾天就會出現胃痛與消化不良症狀，經檢查後確認為壓力所致，此次事件後她在車上情緒失控痛哭，甚至需接受精神科治療與鎮定劑，目前也開始服用抗憂鬱藥物。鄭嘉睿坦言，自己選擇站出來等同放棄未來在韓國的發展機會，但仍希望藉由自身經歷，讓外界正視問題：「就算要放棄一切，我也希望這件事被看見。」她強調不追求賠償或法律對抗，只希望相關單位能給出真誠道歉，並改善啦啦隊產業長期被忽視的勞動環境。值得一提的是，鄭嘉睿在前隊長金韓拿去年底嫁人後被欽定為下一任啦啦隊隊長，然而她卻因為薪資問題先離開起亞虎所屬經紀公司APEX，並表示會在KOLEX完成帶完安養正官庄啦啦隊後才休息，然而卻因為霸凌事件提前離開球場，令人不勝唏噓。韓國業界人士向記者透露，韓國啦啦隊長期處於弱勢，被霸凌、惡言相向一直都是業界常態，然而這次事件實在過於惡劣，除了在會議上威脅啦啦隊生命安全外，更是在所有球迷、觀眾面前直接對著鄭嘉睿破口大罵，並在眾目睽睽之間要求她離場，讓不少粉絲十分傻眼。此外，另一名韓國籍消息人士也向記者透露，鄭嘉睿早在年初就已經對外求救，尋求外界解決霸凌困境，然而卻被行銷公司得知，被威脅不要再對外講太多不利於公司的事，導致鄭嘉睿年初的求救訊號遭忽視。如今，消息人士向記者透露，鄭嘉睿目前選擇先休息調養身心，並且進行積極治療。而鄭嘉睿的母親即便不清楚女兒發生什麼事，但也十分支持女兒長期休息的決定，並期望女兒能夠早日走出陰霾。4月18日原是鄭嘉睿第一次在台灣舉辦個人活動的日子，不過透過經紀公司與活動廠商討論後，選擇延後舉辦，讓不少台灣粉絲感到心疼。