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▲川上拓斗現年30歲，首次在一軍賽事中擔任主審，就意外被球棒打中頭部退場。（圖／日職NPB官網）

東京養樂多燕子昨戰主場交手橫濱DeNA海灣之星，比賽第八局下發生意外事故，養樂多洋砲奧蘇納（Jose Osuna）揮棒時過猛球棒不慎脫手，直接打到主審川上拓斗的腦門，導致後者直接踉蹌倒下、當場昏厥，由於畫面太過驚悚，工作人員火速抬出擔架、甚至蓋圍布，最後被緊急送醫治療，根據日媒報導，疑似出現嚴重腦震盪現象。昨戰進行到八局下半，養樂多2：0領先，橫濱DeNA換上中川虎大後援登板，面對首名打者是188公分、105公斤的養樂多洋砲奧蘇納，一顆高角度直球進壘後，只見奧蘇納猛揮形成界外球，但甩棒角度過大導致球棒不慎脫手，竟直接打中主審川上拓斗的側面頭部，球棒甚至在空中旋轉多圈後飛出畫面外，顯見力道之猛烈。主審川上拓斗隨後下意識脫掉面罩，接著後退幾步竟直接踉蹌倒下、當場昏厥過去，包含奧蘇納、捕手山本祐大都看傻眼，全場球迷爆發驚呼，工作人員則抬著擔架衝上場，並火速拉起圍布，避免可能發生的憾事在直播中被完整收錄，場邊兩隊球員也站起身關心。根據日媒《中日體育》現場報導，川上拓斗最後緊急送醫治療，由一壘審吉本文弘接替執法。實際上，這場比賽正好是30歲的川上拓斗生涯第一場一軍主審執法，就遭遇此意外。此外，包含這次意外事件，這已經是日職本季第3次發生主審因傷提前退場的事件。前2次苦主都是資深主審深谷篤，他先是4月3日西武獅與樂天金鷲一戰，被界外球打中左手退場，4月15日又因羅德打者寺地隆成球棒斷裂，被握把部分直接打中，最終兩次都被迫退場接受治療，由其他人緊急接手執法。