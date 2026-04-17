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▲鄭嘉睿接受韓國媒體訪問時，坦言自己出面揭露行業內幕，等同放棄繼續留在韓國發展的機會。（圖／翻攝自鄭嘉睿IG@ga0_0ye）

鄭嘉睿從被辱罵到遭威脅 啦啦隊高壓體系首次被攤開

▲鄭嘉睿曾被欽定為起亞虎新任啦啦隊隊長，然而如今卻選擇揭露行業黑幕並提前離開球隊。（圖／翻攝自鄭嘉睿Threads@ga0_0ye）

李多慧遭霸凌與世隔絕3個月 來台後人氣更火手握20代言

▲李多慧在韓國時就因為被球團應援團長霸凌，宣布離開起亞虎，並把自己關在家長達3個月。（圖／記者張一笙攝）

權力不對等成常態 年輕成員被迫沉默

▲近年韓籍啦啦隊相繼來台發展，一部分原因就是因為長期在韓國遭受權力不對等對待。（圖／記者張一笙攝）

台灣啦啦隊市場出現 給女孩們另一種選擇

▲台灣市場給予的廣大資源，讓不少啦啦隊相繼來台「淘金」。（圖／翻攝自姜秀京IG@shu_gang._）

不只是高薪 而是整個產業價值被放大

▲李多慧來台以後，品牌代言接不完。（圖／記者趙文彬攝影）

李多慧婉拒回韓發展 韓國人才斷層惡性循環才剛開始

▲李多慧坦言確實休賽季期間有韓國球團與她接洽，開高薪希望她回韓國發展，但被她婉拒。（圖／記者吳翊緁攝影）

結論：不是她們不回去 而是韓國留不住人

▲台灣市場不僅吸引韓國啦啦隊，就連日本女星三上悠亞也來台當啦啦隊。（圖／記者張一笙攝）

近年韓籍啦啦隊大舉來台發展，從短期活動逐漸變成長期駐點，甚至出現「來了就不回去」的現象引發韓媒高度關注，然而這股出走潮背後的原因，隨著鄭嘉睿公開揭露職場霸凌經歷開始出現更清晰的輪廓，當她透過媒體發聲直言：「韓國啦啦隊幾乎沒有人權！」也讓外界重新審視這個看似光鮮亮麗的產業。《NOWNEWS今日新聞》整理自2023年起李多慧自韓國來台，到中間李珠珢也來台加盟富邦帶來的巔峰，一直到如今鄭嘉睿在韓國被霸凌，一同來解析韓國業界是如何將從業人員一步一步推離開韓國。鄭嘉睿近日透過韓國媒體專訪，透過她的經歷讓外界第一次近距離看見韓國啦啦隊產業的另一面，她在訪問中指出自己在工作會議中遭主管長時間辱罵，甚至出現「做不好就全部殺掉」等威脅性言詞，並伴隨容貌羞辱與持續精神壓迫。更關鍵的是這樣的狀況並非偶發，而是長期存在的工作模式，鄭嘉睿透露許多年輕成員因仍在職涯初期，不敢反抗或發聲，甚至逐漸把這種對待視為「正常」，當這類壓力累積到影響身心健康，甚至需要藥物治療時，也讓「離開韓國」不再只是選項，而是自保。值得一提的是，李多慧當年就是因為在韓國時，因為在球場上爆紅遭到時任起亞虎應援團長徐韓國（已離職）發文開酸：「想當主角就去當藝人！反正妳看起來的確有那方面的能力。」讓她毅然決然於2022年10月宣布離開起亞虎，並把自己關在全州的老家，與世隔絕3個月後才走出來。李多慧在沉寂一段時間後宣布在2023年正式來台發展，她曾坦言當時並不確定自己在台灣是否能做出好成績，甚至帶著忐忑不安的心情來台，想不到她亮眼的表現讓她在台灣火速爆紅，人氣甚至比在韓國的時候還高，如今一年手握近20個代言。而當初公開霸凌李多慧的應援團長徐韓國，甚至一直被調侃是「中職韓國啦啦隊教父」。韓國業界人士向《NOWNEWS今日新聞》記者坦言，韓國啦啦隊多由行銷公司或少數主管掌握實權，成員本身缺乏議價能力與保障，鄭嘉睿提到自己被「罵完再道歉」的循環在業界並不罕見，這種帶有PUA情緒控制與心理壓迫的管理方式，讓許多人長期處於高壓狀態。此外，加上韓國啦啦隊競爭激烈、替代性高，就連出道女團都要來搶飯碗的特性，使得成員更難為自己爭取權益，當整個體系建立在不對等權力之上，啦啦隊員即使擁有資歷與能力，如鄭嘉睿的資深經歷也未必能換得更好的待遇，反而更容易陷入被消耗的循環。也正是在這樣長期壓迫的背景下，台灣市場的崛起成為許多韓籍啦啦隊重新思考職涯的關鍵，近年台灣職業運動將應援文化娛樂化，啦啦隊不再只是場邊表演者，而是被當作內容核心經營。來台發展的韓籍成員不僅能維持球場應援工作，還能延伸至代言、節目與各類活動，整體曝光與收入大幅提升，當一個市場同時提供更高報酬與更多發展可能時，對於原本就在高壓環境中的從業者而言，自然具備強烈吸引力。韓媒與業界普遍認為，台韓差距並不只是「多賺幾倍」，而是整個收入結構被改寫，在韓國，啦啦隊收入來源相對單一，主要依賴球團或活動酬勞；但在台灣，商業機會被全面打開，包括品牌代言、商演、粉絲活動等。部分韓籍成員甚至坦言，在台灣一場活動收入可達韓國數倍以上，這樣的差距讓啦啦隊不再只是短期工作，而是可以累積資產與規劃未來的職涯選擇。除了收入之外，最根本的改變在於角色定位，在韓國，啦啦隊多半仍依附於球隊存在，個人曝光有限；但在台灣她們被視為具備明星潛力的角色，球團與媒體會主動放大個人特色。像李珠珢來台後迅速累積人氣就是典型例子，每次班表出來都會引發熱烈討論，當啦啦隊能建立個人品牌、累積粉絲，甚至開拓演藝機會時，這份工作便不再只是表演，而是一條可以長期發展的職涯路徑。最具代表性的轉折是李多慧的選擇，她在本月初受訪時坦言，冬天時有韓國球團開出高薪希望她回國發展，但她最終仍選擇留在台灣，原因很簡單，就是喜歡這裡的工作環境與生活，這樣的決定顯示當一個人已經在另一個市場獲得更好的發展條件，即使原市場提高待遇，也難以逆轉選擇。隨著越來越多韓籍啦啦隊外流，韓國本土市場也開始出現連鎖效應，球團被迫大量培養新人，但新人尚未累積人氣就可能被挖角，形成「培養後流失」的惡性循環，長期下來不僅人才密度下降，整體產業價值也可能被削弱。韓媒甚至因此以高度警戒的語氣報導此現象，認為若制度與環境不改善，人才外流將持續擴大，甚至影響韓國啦啦隊產業的根本結構。綜合來看，記者認為韓籍啦啦隊選擇留在台灣並非單一因素造成，而是收入、環境與制度差異共同作用的結果，因為台灣提供更高報酬與更大舞台，韓國則因長期存在的高壓文化與結構問題，逐漸失去吸引力。當一個產業無法提供合理待遇與基本尊重時，即使人才願意努力也難以長期留下，這3年下來韓國啦啦隊的出走潮，嚴格來說並不是她們選擇離開，而是韓國業界除了「國家情懷」以外，已經一步步讓人選擇不再回去。