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▲白沙屯媽祖完成進火儀式，17日近凌晨起駕回鑾。（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

🟡白沙屯媽祖第5天！4月17日行程路線、停駕駐駕地點

▲白沙屯媽祖16日中午抵達北港朝天宮，「三進三退」衝百米，萬眾香燈腳齊喊：進喔、進喔！（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置

▲白沙屯媽祖上午6時許在元長鄉，頭旗車位置在褒忠鄉附近。（圖／翻攝畫面）

🟡2026白沙屯媽祖進香日期、行程表、回鑾時間

▲2026白沙屯媽祖進香行程表。（圖／白沙屯拱天宮）

🟡2026白沙屯媽祖進香路線行程總整理

▲白沙屯媽祖走上大度橋，萬人香燈腳湧進彰化縣。（圖／「古哥空拍法人」授權提供）

▲白沙屯媽祖4月15日跨過西螺大橋，再現經典進香最美畫面。（圖／白沙屯拱天宮）

2026白沙屯媽祖進香第5天，今（17）日凌晨離開北港朝天宮、起駕回苗栗。8天7夜、來回約400公里的徒步進香累計破156公里，白沙屯媽祖在完成「刈火」儀式後，近凌晨登轎起駕回鑾，預計下周一（4月20日）下午回宮。白沙屯媽祖現在在哪裡？，《NOWNEWS》不斷更新追蹤整理2026白沙屯媽祖回鑾行程表、時間路線、現在目前位置、GPS即時衛星定位、直播即時影像一次看。白沙屯媽祖昨（16）日中午11時「三進三退」衝進北港朝天宮，並完成最重要的「刈火」儀式，晚間11時48分燒畢疏文後，4天3夜的北返回鑾啟程，白沙屯媽組今（17）晨沿途停駕北港鎮公所、鎮民代表會、元長鄉舊公所，上午近6時許已走到台19往崙背移動，由於回程不太算急行軍，時間較充足，附近民眾都充滿期待，盼望媽祖親臨。01:20 停駕北港鎮公所01:35 停駕鎮民代表會01:54 停駕典尙DS HAIR02:55 停駕草湖白沙屯媽祖會03:17 停駕溝皂真武殿牌樓下棚架04:35 停駕元長鄉舊公所04:48 停駕至元長鰲峰宮白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。◾放頭旗：國曆4月9日周四23時20分（農曆二月二十三日）◾登轎：國曆4月12日周日23時55分（農曆二月二十六日）◾出發：國曆4月12日登轎後隨即出發（農曆二月二十六日）◾到北港：國曆4月16日周四中午11時前後抵達北辰派出所（農曆二月二十九日）◾進火：國曆4月17日周五 00時10分（農曆三月一日）◾回宮：國曆4月20日周一16時10分（農曆三月四日）◾開爐：國曆5月1日周五00時35分（農曆三月十五日）02:40 停駕北港六媽金順崇轎班會紅壇03:25 停駕通霄通灣里鎮安宮04:32 停駕通霄永芬汽車保養廠05:23 停駕慈雲寺06:10 停駕苑裡鎮農會07:19 停駕TOYOTA苑裡營業所服務廠07:54 停駕清水正牌米糕莊點心站09:58 停駕大甲永信藥品工業股份有限公司10:32 進文昌國小讓小朋友鑽轎底賜福10:50 停駕大甲鎮瀾宮至下午2時14:40 停駕南投三龍府紅壇點心站（設站台中）16:18 駐駕笠毅工業股份有限公司，4月13日凌晨2時起駕02:00 自笠毅工業股份有限公司起駕出發02:44 停駕紫雲巖03:07 停駕清水正牌米糕莊03:30 停駕台中范陽堂神壇03:42 停駕福宴國際創意美食04:07 停駕台新服裝行臨時紅壇近05時 停駕沙鹿聯誼會棚架（沙田路17號旁空地）05:28 停駕海口聯合點心站05:56 停駕台中市龍井區公所07:16 停駕大肚公有零售市場門前07:59 白沙屯大肚聯誼會停駕09:00 停駕福懋油脂股份有限公司09:55 停駕興農股份有限公司11:13 停駕許瑞興工業股份有限公司14:42 停駕泰全輪胎五金有限公司15:22 停駕彰化交通警察局16:13 停駕秀傳紀念醫院16:59 停駕大通電子公司17:46 停駕白沙屯花壇聯誼會和山邊媽彰化聯誼會19:19 停駕中華賓士員林展示中心19:28 駐駕中華賓士員林展示中心05:00 自中華賓士員林展示中心起駕07:43 停駕田尾國小司令臺08:14 停駕北斗市場11:27 停駕西螺福興宮，下午2時起駕14:21 停駕西螺廣福宮老大媽廟14:53 停駕東昇幼兒園15:48 停駕西螺果菜市場16:55 停駕魚寮鎮南宮18:24 停駕鴻宜建設機構-善水玥舍19:26 駐駕虎尾天后宮03:54 停駕廟口餐廳04:48 停駕土庫順天宮天上聖母05:30 停駕無名手沖咖啡05:44 停駕土庫都城隍廟約07:20 停駕路邊（元長鄉振興路24號）09:20 停駕北辰派出所11:02 大轎進入北港朝天宮11:05 山邊媽祖請出大轎11:06 白沙屯爐主媽請出大轎11:08 白沙屯大媽請出大轎