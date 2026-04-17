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美國總統川普（Donald Trump）16日宣布，以色列與黎巴嫩將停火10天，市場看好後續伊朗戰爭也有望落幕，美股週四仍延續漲勢，主要指數皆收紅，那斯達克指數更連續12天收漲，創下自2009年以來的最長連升紀錄。綜合《CNBC》等外媒報導，川普宣稱已分別與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通過話，以黎已同意停火10天，停火從美東時間16日下午5點開始，先前伊朗議會議長曾表示，以色列停止對黎巴嫩的攻擊，是美伊談判啟動的關鍵條件。川普週四也透露，美伊下一輪面對面會談可能週末登場，並不只一次稱伊朗戰爭即將結束，德黑蘭「非常渴望達成協議」。受相關消息提振，16日收盤，美股道瓊工業指數上漲115.00點或0.24%，收報48578.72點；標普500指數上漲18.33點或0.26%，收7041.28點；科技股為主的那斯達克指數上漲86.69點或0.36%，收24102.70點；費城半導體指數上漲90.06點或0.97%，收9329.35點。然而，分析師也提醒，即使美伊協議如投資人預期的那樣、在短期內達成，但戰爭仍可能對美國經濟造成影響，市場出現波動無法完全排除。Sage Advisory首席投資策略師威廉斯（Rob Williams）坦言，美國恐怕會經歷幾個GDP成長低於預期的季度：「大家都在等伊朗局勢好轉，那將是巨大的利好，但目前經濟增長率仍然只有2%，未來幾季可能都會低於2%，我不知道市場是否為此做好了準備。」