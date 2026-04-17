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歐洲能撐多久？

中東局勢持續動盪，美軍16日發表聲明稱，已擴大對伊朗航運物資封鎖範圍，將武器、彈藥、原油、成品油、鋼鐵、鋁等品項納入其中。綜合《半島電視台》等外媒報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）當天在記者會上宣稱，如果伊朗做出錯誤選擇、拒絕達成協議，美軍將隨時準備重啟作戰行動。美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也附和道，美軍隨時準備恢復行動，封鎖措施適用於所有進出伊朗港口的船隻，美國也將追查任何試圖支持伊朗的船隻，包括偷運伊朗石油的影子油輪。另一方面，國際能源署（IEA）週四也提出警告，指歐洲的航空燃料可能僅夠維持6週，將對歐洲經濟造成嚴重後果。IEA署長比羅爾（Fatih Birol）向傳媒表示，未來6週可能會有一些歐洲國家，開始面臨航空燃油短缺，具體取決於它們能從國際市場進口多少燃油，以彌補中東方面的供應損失；如果供應持續受阻，不排除很快就會出現航班取消的狀況。IEA在本週發布的報告提到，如果歐洲無法找到足夠的替代能源，庫存將在6月達到臨界點，而在伊朗戰爭爆發前，中東供應就佔歐洲航空燃油淨進口量的75%。比羅爾並補充說，多位政府領導人已告知，如果荷姆茲海峽在5月底之前無法開放，許多國家、尤其是經濟較弱的國家，將面臨巨大的挑戰，比如通膨率上升，增長放緩或衰退，坦言：「能源和地緣政治一直密不可分，但我從未見過如此深重、持久的地緣政治陰影。」原文連結：