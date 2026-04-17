我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S聽到曲家瑞的夢境，當場淚流不止。（圖／小姐不熙娣臉書）

▲曲家瑞淡出演藝圈5年，模樣幾乎與當時在《康熙》的樣子一樣，沒什麼變化。（圖／曲家瑞臉書）

女星小S（徐熙娣）休息1年後回歸主持節目《小姐不熙娣》，更邀請過去經常在《康熙來了》鬥嘴、笑果十足的曲家瑞擔任嘉賓。已經淡出演藝圈5年多的曲家瑞想到能跟小S見面，就直接答應，更在節目上親口告訴小S，自己曾夢到大S（徐熙媛）。在夢境中，大S溫柔的倒水給大家，並感嘆：「來不及跟大家道別」，這夢境讓小S瞬間聽哭，當場淚流不止。曲家瑞在節目上分享，自己曾夢過大S，當時還激動傳訊息給蔡康永，但卻不敢告訴小S，深怕打擾她。曲家瑞話說到一半就拿出手機，翻到當時傳給蔡康永的訊息，交給另一名主持人派翠克唸出來。派翠克說，這段訊息是在2025年5月11日的下午發送的，曲家瑞當時寫道，夢境中的大S頂著一頭捲髮，穿著粉色上衣，仙氣飄飄地將玻璃水杯一杯杯分送給大家；當分到曲家瑞手上時，大S突然遺憾地說：「來不及跟大家道別」，接著又繼續轉身發水。曲家瑞直言，「夢境很短但很真實」，讓小S當場聽哭。小S說自己復工前也一直很怕情緒來了怎麼辦，但她內心又覺得：「這種事情發生了，情緒怎麼可能不來」，所以她決定順其自然。在這集開錄前，小S也覺得見到曲家瑞，自己一定會忍不住哭，但她知道曲家瑞會接住她，告訴她想哭就哭、想笑就笑，所以感到很安心。曲家瑞也哽咽回應，自己當初夢到這個場景時，就覺得總有一天會再和小S見面，到時候再當面聊就好，結果後來果真收到《小姐不熙娣》的邀請，讓她覺得機會來了；因此在錄影前，曲家瑞就在內心思考，要以什麼方式跟小S分享這件事，彩排的時候也沒特別說，直到聊天的當下才決定說出來。最後，兩個人都忍不住掉淚，抱在一起安慰彼此，場面溫馨又感人。曲家瑞過去是《康熙來了》熟面孔，在節目上犀利直爽的發言經常逗得觀眾哈哈大笑，與蔡康永、小S也成為好友，但後來曲家瑞就淡出演藝圈，回歸藝術家本職，今年已60歲的她，平時除了舉辦藝術展，也同時在實踐大學媒體傳達設計學系任教，擔任副教授。曲家瑞更剪掉過去的招牌長髮，改成短髮造型，看起來更加有活力，一點都不顯老，與當年在節目上的模樣絲毫沒變化。