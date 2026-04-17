東南亞電信詐騙猖獗，儘管各國打擊違法行動一波接一波，但始終難以根除。斯里蘭卡16日在首都科倫坡的班達拉奈克國際機場（BIA），逮捕9名從雲南昆明飛抵的中國人，理由是試圖走私通訊設備入境，將這些設備用於網路詐騙活動。
綜合外媒報導，斯里蘭卡海關發言人聲稱，在這起機場事件中，從9名中國公民身上，查獲了383部中古手機、101台平板電腦、6個Wi-Fi路由器和GPS追蹤器，這些價值2400萬斯里蘭卡盧比（折合新台幣約240萬）的設備被用膠帶綁在嫌疑人身上，現已全數沒收。
報導指出，2週前，斯里蘭卡警方才剛在西北部一家飯店，逮捕152名外國公民，其中大部分是中國人，他們涉嫌以該飯店為據點，進行網路詐騙活動。聯合國毒品和犯罪問題辦公室指出，犯罪集團利用東南亞各地的賭場、飯店和戒備森嚴的私人宅院為據點，實施複雜的網路詐騙，比如通過加密貨幣投資計畫、虛假戀愛關係欺騙民眾。
中國駐科倫坡大使館坦言，由於斯里蘭卡電信基礎設施發達、地理位置優越、簽證政策相對寬鬆，一些電詐組織已轉移到該國運作，這就是近期斯里蘭卡這類案件明顯增加的原因，正與斯里蘭卡當局密切合作，防止中國公民在該國從事詐騙活動。
中國外交部發言人郭嘉昆16日在主持例行記者會時，被問到有關9名中國人在斯里蘭卡被捕一事，回應稱不了解具體情況，中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不從事任何形式的違法犯罪活動，願與有關國家開展國際合作，共同打擊包括網路詐騙在內的犯罪行為。
原文連結：Sri Lanka arrests nine Chinese over attempt to smuggle in alleged cyberscam equipment
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報導指出，2週前，斯里蘭卡警方才剛在西北部一家飯店，逮捕152名外國公民，其中大部分是中國人，他們涉嫌以該飯店為據點，進行網路詐騙活動。聯合國毒品和犯罪問題辦公室指出，犯罪集團利用東南亞各地的賭場、飯店和戒備森嚴的私人宅院為據點，實施複雜的網路詐騙，比如通過加密貨幣投資計畫、虛假戀愛關係欺騙民眾。
中國駐科倫坡大使館坦言，由於斯里蘭卡電信基礎設施發達、地理位置優越、簽證政策相對寬鬆，一些電詐組織已轉移到該國運作，這就是近期斯里蘭卡這類案件明顯增加的原因，正與斯里蘭卡當局密切合作，防止中國公民在該國從事詐騙活動。
中國外交部發言人郭嘉昆16日在主持例行記者會時，被問到有關9名中國人在斯里蘭卡被捕一事，回應稱不了解具體情況，中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地法律法規，不從事任何形式的違法犯罪活動，願與有關國家開展國際合作，共同打擊包括網路詐騙在內的犯罪行為。
原文連結：Sri Lanka arrests nine Chinese over attempt to smuggle in alleged cyberscam equipment