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年底即將舉行地方首長選舉，高雄市將由民進黨立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩。針對這場選戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴瑞隆目前看似跟柯志恩平手，但柯志恩也不能就這樣覺得自己有機會，因為賴瑞隆非贏不可，如果選情緊張，綠營黨中央可能就會派人下去幫忙，並給出更多經費，佈局拉得更大，綠營選舉是非常認真的。吳子嘉昨上《52新聞聚樂部》提到，綠營高雄市的初選是4個人，賴瑞隆雖勝出，但4人勝負差距都很小，賴瑞隆可能是綠營高雄選舉以來最弱的一咖，目前好像跟柯志恩打到平手了，就是PK盤，賴瑞隆就是很累，隨時都可能翻盤。吳子嘉接著表示，目前是賴瑞隆在控他的盤，裡面好像有許立明、尹立等這2個主要大將，這2個大將如果都hold不住的話，民進黨中央就會非常緊張。在最嚴重的情況之下，民進黨有一個方法，也就是選情若真的不理想，會把候選人的主導權，收回到黨中央，黨中央就派人幫你選，打法就不一樣了。吳子嘉認為，柯志恩不要以為今天的PK，就是有機會，因為賴瑞隆非贏不可！選情若搞得很緊張，總統賴清德就會直接派人下去，可能會沒收地方的選舉主導權，給更多經費，整個布局就都不一樣了，包括人事、資源、動法都會不一樣，綠營選舉是非常認真的。