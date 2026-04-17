我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市議員松山、信義選區初選激烈，形成5搶2全民調，19日開始電話民調。其中1位參選新人為立法院長韓國瑜的辦公室主任許原榮，不僅出動韓國瑜幫忙掃街，藍委王鴻薇日前也合體拜票，王鴻薇更於昨（16）日發文指出，許原榮因為年紀關係，加權比例遠遠落後其他新人，但即使他跟著韓國瑜的時間不長，韓國瑜仍全心全意輔選，讓她很驚訝！同時，看到很多跨黨派里長和志工來幫原榮加油，反映許原榮的耕耘成果。王鴻薇昨表示，這次松信區參選新人眾多，許原榮是我認識最久的1位。過去他在費鴻泰委員辦公室擔任主任，一方面我們很多的選民服務案件，是透過他的幫忙，另外一方面也看到，他因為費鴻泰委員的關係，怕得罪同選區的議員，所以一直犧牲自己參選機會，而這次等到他可以參選之後，因為年齡稍長，他的新人加權比例遠遠落後其他部分的新人，這一點其實是滿可惜的！王鴻薇指出，原榮現在擔任韓國瑜院長辦公室主任，其實她滿驚訝這次韓院長毫無保留，全心全意地輔選，因為原榮跟韓院長的時間其實並不長，但韓院長這次指導原榮很多。她跟韓院長在車掃時都淋成落湯雞，之後去吃飯，韓院長還特別盯著原榮要謝謝她。韓院長跟她說，原榮太老實，不擅於表達自己的感情，全部都是內心戲。顯然，韓院長非常了解原榮，是做事但是不擅於邀功、吹噓的人。王鴻薇說，她在車掃時看到跨黨派的里長，帶著領導志工來給原榮加油，她跟原榮說，你根本就是立委和市長的規格了（也有一點小吃醋），這麼多里長願意站出來支持，這當然也反映出原榮在選區，這20年來的耕耘的結果。