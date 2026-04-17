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民進黨傳出將派立委沈伯洋參選台北市長，同為綠委的沈伯洋好友吳沛憶也登記參選台北市黨部主委，2人更一同拜會台北市議會，遭外界解讀是在為選戰預備。對此，前立委郭正亮昨（16）日指出，沈伯洋若真的參選，恐怕難以爭取台北市中間選民的支持，因為他全身意識形態，還有不少爭議，恐讓民進黨的台北市議員掉2到5席。郭正亮昨在《亮話天下》中被網友問到沈伯洋參選1事，他表示自己是台北市出身，也參加過2次台北市選舉，絕大多數綠營台北市議員恐怕都會反對沈伯洋參選，若是沈伯洋真的出來選，綠的北市議員席次至少會掉2至5席！因為沈伯洋幾乎沒有中間選民支持度，搞不好支持度還是負的。郭正亮接著說，綠營邊緣市議員能當選的唯一機會，就是爭取來自中間選民的支持，若是真的讓沈伯洋市長，將會把議員的機會給砍了，而且，沈伯洋全身都是意識形態，曾引起不少爭議，何況現任台北市長蔣萬安是全台縣市首長最高支持度的人。