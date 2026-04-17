日本京都南丹市的11歲男童安達結希命案，繼父安達優季涉有重嫌，已於16日凌晨遭京都警方以遺棄屍體罪嫌逮捕，有日媒報導稱，安達結希的遺體曾經被多次轉移，最後是透過分析繼父手機APP的移動紀錄才確認位置。
根據《NHK》報導，安達結希上月23日起就失蹤，本月13日在山區被發現遺體，而自從警方接獲孩童失蹤的通報後，便展開日復一日的尋找。
在這段期間，他們分析了安達優季的智慧型手機，按照位置記錄和其他數據，縮小搜索範圍、釐清搜索重點。3月29日，先尋獲安達結希的黃色書包；本月12日時，又在距離學校6公里的山中發現了疑似其鞋子的物品；隔天，也就是13日找到遺體。
報導提到，警方從手機APP位置數據和其它證據來看，認為安達優季曾將遺體轉移至多個地點，目前正在深入調查安達結希的死因。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
在這段期間，他們分析了安達優季的智慧型手機，按照位置記錄和其他數據，縮小搜索範圍、釐清搜索重點。3月29日，先尋獲安達結希的黃色書包；本月12日時，又在距離學校6公里的山中發現了疑似其鞋子的物品；隔天，也就是13日找到遺體。
報導提到，警方從手機APP位置數據和其它證據來看，認為安達優季曾將遺體轉移至多個地點，目前正在深入調查安達結希的死因。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110