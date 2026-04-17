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前台灣基進黨立委陳柏惟日前宣布加入民進黨，他昨（16）日上節目自曝，如果民進黨用得到他，就用！用不到就先放著，這是他對政治的理解，無論是要被派去困難選區，還是交棒選區，他都是一顆活棋。另外，針對過去的性騷擾爭議，他昨也再次表示，他當時的道歉是真心的，未來會更小心。陳柏惟昨上《國民開小會》表示，他今年選舉有自己的主軸，無論江啟臣或何欣純選上台中市長，必有1席立委空缺要競爭，而他加入民進黨，就是被當成一顆活棋！看是要派他去困難選區，還是要交棒的選區，他把自己丟進棋盤裡面，用得到就用，用不到就先放著，這是他對政治的理解，不一定要跟哪一個老闆，怎麼樣才要做什麼，或者是答應了什麼才加入。同時，談及過去曾爆發的性騷擾爭議，陳柏惟直呼，他講到這個都會覺得不好意思，覺得不應該用這個佔用版面，不同政黨的政治人物涉入兩性議題，有些人會選擇避談，所以他當時認為最負責任的態度就是道歉，但當時的道歉是，他對這個人負責，那現在的付出是，他要對支持他的人負責！不過，他提到當時的道歉是真心的，如果有其他可以努力獲得當事人的諒解，他未來也會更小心。