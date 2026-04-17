28歲中國男星張凌赫靠著古裝陸劇《逐玉》爆紅，微博粉絲高達1842萬，人氣持續飆升中。近日更有粉絲愛他愛到走火入魔，在網路上發表了一篇《如何嫁給張凌赫》的論文，該論文架構佯裝嚴謹，寫了許多看似學術單位的名字，實則是粉絲發揮的幽默創意，讓網友看了全笑翻，紛紛開玩笑留言：「知識以我沒想過的方式進入腦子」、「這論文我必將徹夜研讀」。
追星女走火入魔！發表《如何嫁給張凌赫》論文
張凌赫爆紅後，一堆女粉絲搶著想當張凌赫的女友、張凌赫的老婆，現在更有人發布一篇關於《如何嫁給張凌赫》的論文。作者在結論中寫道：「本文的實證推導給了一個冷酷但極其有效的結論：顏值與吶喊僅是市場的進入門檻，硬核知識與階層資產才是跨越銀河的橋樑。」
作者建議大家如果想嫁給張凌赫，那就必須必須停止無意義的內卷（內部競爭），迅速將目標放在考研究所或是求職上，最好是搬到上海、橫店，縮短與張凌赫的物理距離，實踐地理位置套利，且須深造理工科背景，更能獲得理工男張凌赫的青睞。
追星屬於高風險 論文結論超爆笑
作者最後還提醒大家，追星屬於高風險標的，「強烈建議在投資組合中配置部分精力於普通的『優質理工男』板塊，以對沖偶像市場隨時可能發生的泊松跳躍風險」，暗指粉絲投注強大心力追星，還是要注意偶像塌房導致自己崩潰脫粉的風險。
而該論文作者將自己名稱虛構「全宇宙夢女聯合會‧首席戰略策士」，並表示：「本研究受『全國追星戰略基金』及『橫店入贅工程』共同資助」，研究分組則為「國家追星戰略研究中心跨階層婚姻課題組」，資助信息則是「國家社會科學基金重大計畫」。
雖然這些內容都是瞎掰的，但由於論點有趣、噱頭十足，讓粉絲看了全笑翻，紛紛留言，「我當年寫論文要是這麼認真，現在的我可不是一般的牛馬」、「張凌赫的粉絲都這麼高品質的嗎」、「絕了，學術界也來蹭著明星熱度了」、「對張凌赫沒有追星的感覺，全是想談（戀愛）的慾望，這論文我必將徹夜研讀」、「幸好是開玩笑的，不然我都覺得我不配喜歡張凌赫了」。
資料來源：微博＠會火
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張凌赫爆紅後，一堆女粉絲搶著想當張凌赫的女友、張凌赫的老婆，現在更有人發布一篇關於《如何嫁給張凌赫》的論文。作者在結論中寫道：「本文的實證推導給了一個冷酷但極其有效的結論：顏值與吶喊僅是市場的進入門檻，硬核知識與階層資產才是跨越銀河的橋樑。」
作者建議大家如果想嫁給張凌赫，那就必須必須停止無意義的內卷（內部競爭），迅速將目標放在考研究所或是求職上，最好是搬到上海、橫店，縮短與張凌赫的物理距離，實踐地理位置套利，且須深造理工科背景，更能獲得理工男張凌赫的青睞。
作者最後還提醒大家，追星屬於高風險標的，「強烈建議在投資組合中配置部分精力於普通的『優質理工男』板塊，以對沖偶像市場隨時可能發生的泊松跳躍風險」，暗指粉絲投注強大心力追星，還是要注意偶像塌房導致自己崩潰脫粉的風險。
而該論文作者將自己名稱虛構「全宇宙夢女聯合會‧首席戰略策士」，並表示：「本研究受『全國追星戰略基金』及『橫店入贅工程』共同資助」，研究分組則為「國家追星戰略研究中心跨階層婚姻課題組」，資助信息則是「國家社會科學基金重大計畫」。
雖然這些內容都是瞎掰的，但由於論點有趣、噱頭十足，讓粉絲看了全笑翻，紛紛留言，「我當年寫論文要是這麼認真，現在的我可不是一般的牛馬」、「張凌赫的粉絲都這麼高品質的嗎」、「絕了，學術界也來蹭著明星熱度了」、「對張凌赫沒有追星的感覺，全是想談（戀愛）的慾望，這論文我必將徹夜研讀」、「幸好是開玩笑的，不然我都覺得我不配喜歡張凌赫了」。