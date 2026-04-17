我是廣告 請繼續往下閱讀

婆婆半夜出門失蹤！孝順媳婦哭求白沙屯媽祖協尋

▲林婦的媳婦13日哭求白沙屯媽祖幫忙尋人，希望婆婆能早日歸來。（圖/白沙屯媽祖電視台）

3天後找到遺體！出現在仙姑廟旁「初判遺體就是林婦」

▲張玉仙姑廟前溝渠近日發現一具遺體明顯死亡，家屬被通知來比對時，初步判定就是失蹤的林婦。（圖/Google評價）

台中市大肚區一名76歲林姓婦人，4月10日清晨獨自外出之後就音訊全無，家屬也報警協尋數日沒有結果。結果在13日白沙屯媽祖進香經過台中大肚市場時，林姓婦人的媳婦當時哭求媽祖幫忙尋人，希望婆婆可以早點回家，沒想到3天過後，林姓婦人遺體真的被找到，且地點還是位於知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」，彷彿就像媽祖跟仙姑一齊找到人一樣。林姓婦人在10日半夜出門之後一直未歸，家屬報警協尋，向警方透露不知道去向為何，烏日警分局調閱監視器後查明，最後見到林婦身影出現在文昌二街，但該處監視器非常少，還需要擴大追查。13日上午，白沙屯媽祖鑾轎隊伍行經大肚市場突然急轉彎，朝著一名雙手合十、正在哭泣的女子衝去，原來該名女子就是林姓婦人的媳婦，她誠心向媽祖祈求能趕快找到婆婆，也向白沙屯媽祖官方電視台說，公公剛逝世，婆婆就這樣走出門失蹤，平常她走出去都會回家，現在卻找不到人，希望媽祖協尋。然而事件過了3天，台中消防局在16日下午獲報，在龍井區茄投路的溝渠發現一具浮屍，地點正巧是在知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」旁邊，經消防隊員到場打撈上岸，確認遺體為女性、年齡不詳，已明顯死亡。轄區警方獲報前往，想起近日收到失聯者只有林婦，趕快通知媳婦及家屬來比對，目前家屬已經指認，初判遺體應該是林婦，但因為遺體泡水嚴重腫脹，詳細身分仍有待後續比對確認，全案將報請檢察官司法相驗。