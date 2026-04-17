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國民黨副主席李乾龍在座車上找到追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁立即跳出來指控執政政府監控在野黨，更憤怒向總統賴清德喊話，要他「卸任後等著去法院報到」，但是李乾龍本人似乎覺得這是小事，早已把追蹤器丟棄。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌爬梳整起事件過程，直呼「笑到要氣喘」，李乾龍一定覺得自己超衰，尹乃菁自己超速嘴快、沒事找事，又不負責，這種政黨真是世界奇觀。張育萌昨發文指出，故事開頭是尹乃菁開記者會神秘兮兮地說「副主席在車子後照燈的地方，發現追蹤器」，她的原句是：「身為在野黨，被掌握情偵監系統的執政黨政府，不知道透過什麼樣的手段，在我們的車上裝這個追蹤器，司空見慣，這也不是第一次了」，她的意思是，李乾龍或黨主席三天兩頭就發現追蹤器，但以前都一聲不吭？張育萌說，他跟尹乃菁唯一的共識，就是她說：「在正常民主國家，這是非常非常非常嚴重的事情」，但哪個民主國家最大在野黨，一天到晚「被裝追蹤器」，會「很寬厚」就想說算了？這根本國安漏洞吧？未料，尹乃菁繼續飆車，她轟說：「不要說車子了，我們的手機、我們的訊息各方面，通通都其實在被情治系統所監聽之中」，呼叫黃國昌！這才叫科幻小說吧？百年大黨的文傳會，怎麼變成「被迫害妄想症的集體取暖」？張育萌繼續表示，隔天，尹乃菁被問到追蹤器，她信誓旦旦說，追蹤器都有保全證據，但不能公開。不只如此，李乾龍還收到「恐嚇信」。哇！尹乃菁真的是法盲。因為裝追蹤器涉及的是「妨害秘密」，是告訴乃論，所以如果李乾龍裝睡到底，堅持不報警、不提告，這件事可能就翻頁了，但尹乃菁一說有恐嚇信，那不得了了！「恐嚇罪」是公訴罪，檢察官可以主動偵辦——這下好了，新北市警局主動請地檢署指揮偵辦。不過，張育萌提到，最好笑的是，新北市警局立刻打電話給李乾龍。李乾龍拒絕報案受理，也不透露案情。警局怕出事，今天早上又拉三重分局和刑警大隊，約李乾龍在新莊見面。李乾龍眼見一堆警察，還是拒絕報案，也不肯做筆錄，不願提供任何紀錄。警局說可以提供李乾龍人身安全、住居所安全，以及座車安全的每天檢測，但李乾龍通通婉拒。警察請李乾龍交代「追蹤器」的案情，李乾龍說是汽車保養時，司機發現的。一聽到這樣，警局就決定之後，要偵訊汽車司機，還要去查訪汽車保養廠，追查保養的電腦紀錄。警察局都做到這樣了，李乾龍還是不肯提供恐嚇信影本，不透露信的內容，又說追蹤器已經「丟棄了」，無從追查。現在從頭到尾，只有一張模糊的照片。張育萌指，警察問：「什麼時間丟棄的？」李乾龍說：「記不清楚了⋯⋯」，警察再追問：「丟到哪裡？」他說：「垃圾車收走了」，不是啊，尹乃菁不是才自信爆棚說「證據都有保全」嗎？怎麼過不到 24 小時，就風雲變色？真的要笑到氣喘！尹乃菁口中被裝追蹤器「敦厚」的副主席李乾龍，怎麼才像做錯事的被告啦？被警察追著做筆錄，還一問三不知。李乾龍一定覺得自己超衰，尹乃菁自己超速嘴快，為了扯賴清德不擇手段，搞這齣自己又不願負責，最後被警察約談的又是李乾龍。尹乃菁沒事找事、逼慘高齡 76 歲的黨內大佬，這種政黨真的也是世界奇觀。