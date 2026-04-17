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國民黨副主席李乾龍在座車上找到追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁立即跳出來指控執政政府監控在野黨，更憤怒向總統賴清德喊話，要他「卸任後等著去法院報到」，但是李乾龍本人似乎覺得這是小事，早已把追蹤器丟棄。對此，名嘴陳揮文昨（16）日表示，現在這個時代很少會放追蹤器了，一般都是抓外遇才會用的！如果尹乃菁有證據，就去報案，憑什麼沒頭沒腦說是政府放的？這種心態很偏執。陳揮文昨開直播指出，尹乃菁2天前開了記者會，都用講的，什麼證據都沒有！妳不是立委，沒有言論免責權，要就去報案啊！為什麼不報案？新北市找上李乾龍，李乾龍還是不報案，說找到鈕扣型追蹤器，但已經丟掉了。這種追蹤器上網買就有了，追蹤器又不是情治單位才有，怎麼證明這是賴政府放的？陳揮文認為，現在這個時代很少會放追蹤器，以前一般會放追蹤器的都是「抓猴」用的！尹乃菁沒有證據，憑什麼說是賴政府幹的？這種心態是很偏執的，沒頭沒腦。去年11月追蹤李乾龍有什麼價值？要追蹤就追蹤鄭麗文，或者張榮恭或蕭旭岑，幹什麼跟蹤李乾龍？如果手機被監聽了，幹嘛還跟蹤車子？