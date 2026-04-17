洛杉磯湖人隊即將展開與休士頓火箭隊的季後賽首輪對決，如果他們輸掉，那球隊就將告別本賽季，41歲的傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的未來將會是外界非常有興趣的話題。根據ESPN資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的最新爆料，詹姆斯在2026-27賽季的市場價值大幅縮水，勇士與騎士等潛在下家據傳僅願意提供「中產特例」或「底薪」合約，這讓湖人隊在續約談判中佔據了絕對優勢。
數據跌至生涯新低 防守端有心無力
本賽季詹姆斯出戰60場例行賽，場均貢獻20.9分、6.1籃板及7.2助攻，雖然對於一名41歲的老將而言依然出色，但得分與籃板皆創下生涯新低。溫德霍斯特指出，詹姆斯已不再是當年能憑一己之力統治比賽的MVP級球員，湖人隊本季防守效率排名聯盟倒數第11，部分原因在於詹姆斯有75%的時間在防守端選擇「休眠」以節省體力。
溫德霍斯特：沒有球隊會清出4000萬空間
溫德霍斯特在參與《Hoops Tonight》節目時直言，他曾與合約談判的雙方進行過深入交流，結論相當殘酷：「現在聯盟中沒有任何一支擁有薪資空間的球隊會說：『嘿，詹姆斯，給你3500萬或4000萬美元來幫我們打球。』」
他進一步透露，雖然金州勇士或克里夫蘭騎士或許對詹姆斯有興趣，但前提是他必須接受中產特例（MLE）或老將底薪，湖人可能仍是他最後歸宿。溫德霍斯特反問：「既然沒有球隊願意清出數千萬美元的空間來簽他，那麼湖人隊到底是在跟誰競價？我問了兩邊的人，都沒人能給我答案。」
湖人未來核心已轉向唐西奇
湖人隊目前已明確釋放信號，球隊未來的建隊核心是唐西奇（Luka Doncic）。在本賽季末段，詹姆斯也逐漸接受了作為東契奇與里夫斯（Austin Reaves）之後「三把手」的角色。儘管這對雙核心目前因傷缺陣，讓詹姆斯必須在首輪扛起重擔，但長期來看，詹姆斯若想留在洛杉磯，勢必得接受大幅度的降薪，以便球隊能效仿2024年的獨行俠隊，圍繞唐西奇打造具備競爭力的陣容。
季後賽表現將是最後籌碼
詹姆斯若想在談判桌上增加籌碼，季後賽對陣火箭隊的系列賽將是他最後的機會。在缺兵少將的情況下，詹姆斯若能重現2018年那種統治級的表現帶領湖人前進，或許能讓球團回心轉意提供更高額的合約。
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本賽季詹姆斯出戰60場例行賽，場均貢獻20.9分、6.1籃板及7.2助攻，雖然對於一名41歲的老將而言依然出色，但得分與籃板皆創下生涯新低。溫德霍斯特指出，詹姆斯已不再是當年能憑一己之力統治比賽的MVP級球員，湖人隊本季防守效率排名聯盟倒數第11，部分原因在於詹姆斯有75%的時間在防守端選擇「休眠」以節省體力。
溫德霍斯特：沒有球隊會清出4000萬空間
溫德霍斯特在參與《Hoops Tonight》節目時直言，他曾與合約談判的雙方進行過深入交流，結論相當殘酷：「現在聯盟中沒有任何一支擁有薪資空間的球隊會說：『嘿，詹姆斯，給你3500萬或4000萬美元來幫我們打球。』」
他進一步透露，雖然金州勇士或克里夫蘭騎士或許對詹姆斯有興趣，但前提是他必須接受中產特例（MLE）或老將底薪，湖人可能仍是他最後歸宿。溫德霍斯特反問：「既然沒有球隊願意清出數千萬美元的空間來簽他，那麼湖人隊到底是在跟誰競價？我問了兩邊的人，都沒人能給我答案。」
湖人未來核心已轉向唐西奇
湖人隊目前已明確釋放信號，球隊未來的建隊核心是唐西奇（Luka Doncic）。在本賽季末段，詹姆斯也逐漸接受了作為東契奇與里夫斯（Austin Reaves）之後「三把手」的角色。儘管這對雙核心目前因傷缺陣，讓詹姆斯必須在首輪扛起重擔，但長期來看，詹姆斯若想留在洛杉磯，勢必得接受大幅度的降薪，以便球隊能效仿2024年的獨行俠隊，圍繞唐西奇打造具備競爭力的陣容。
季後賽表現將是最後籌碼
詹姆斯若想在談判桌上增加籌碼，季後賽對陣火箭隊的系列賽將是他最後的機會。在缺兵少將的情況下，詹姆斯若能重現2018年那種統治級的表現帶領湖人前進，或許能讓球團回心轉意提供更高額的合約。
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