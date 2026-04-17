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洛杉磯湖人隊即將展開季後賽首輪與休士頓火箭隊的激戰，全城球迷最關心的問題就是當家球星唐西奇（Luka Doncic）究竟何時能歸隊？儘管唐西奇日前遠赴西班牙接受先進的PRP與幹細胞的注射治療，但前NFL隊醫認為，唐西奇恐將缺席整個首輪系列賽。不過，湖人隊還是有好消息。另一名大將里夫斯（Austin Reaves）則是被認為有機會在首輪中段回歸。唐西奇目前正飽受左腿側腹肌二級拉傷困擾。雖然他預計於台灣時間週六返抵洛杉磯，引發外界對他「加速復出」的遐想，但前NFL隊醫、傷病分析專家查歐（David Chao）卻潑了湖人球迷一盆冷水。查歐指出，二級拉傷需要足夠的癒合時間，「這意味著你在等待傷口長好，我不相信唐西奇能在首輪上場。」查歐更警告，腿筋傷勢的復發風險極高，「如果讓他提前一場比賽復出，你可能會在剩下的季後賽中徹底失去他。」相對於唐西奇的悲報，湖人另一名主力後衛里夫斯（Austin Reaves）的情況則稍微比較樂觀。里夫斯因腹斜肌拉傷同樣處於「無限期缺陣」狀態，但查歐認為，腹斜肌的復發風險遠低於腿筋。查歐表示：「我認為里夫斯有機會在首輪回歸。」這對於場均能貢獻23.3分、5.5助攻的里夫斯來說，無疑是湖人後場的一劑強心針。若里夫斯能順利歸隊，將能有效分擔老將詹姆斯（LeBron James）在進攻端的持球壓力。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽前維持一貫的謹慎態度，重申唐西奇與里夫斯還是沒有明確的復出時間表。面對體測強悍、球風剽悍的火箭隊，瑞迪克強調：「現在需要全員皆兵。」他甚至暗示，新秀布朗尼（Bronny James）也有可能進入季後賽輪替陣容。值得注意的是，詹姆斯在系列賽開打前傳出身體不適，在缺少唐西奇這位頭號得分手的情況下，紫金大軍如何應對火箭隊的防守與強襲，將成為湖人能否突破首輪的關鍵。