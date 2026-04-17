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NBA西區附加賽最終決戰，將於台灣時間明（18）日上午點燃戰火。鳳凰城太陽隊狄倫‧布魯克斯（Dillon Brooks）在賽前公開叫陣，坦言希望能親手淘汰金州勇士，並點名柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）及教練科爾（Steve Kerr）。由於布魯克斯過去在灰熊及火箭時期，多次於大戰中敗給勇士，還遭格林批是「孬種（Sucka）」，布魯克斯更反擊格林打球骯髒，兩人仇恨值拉滿，週六有望為「惡棍對勇士」的宿怨再添一把火。布魯克斯先前曾告訴記者，希望勇士隊在附加賽中擊敗快艇，這樣太陽隊就可以對陣勇士隊。當被問及原因時，他表示，「史蒂芬‧柯瑞、卓雷蒙‧格林。就這樣。還有史蒂夫·科爾。（Steph and Draymond. That's it. And Steve Kerr.）」回顧布魯克斯與勇士的矛盾，可回溯至2022年分區準決賽，勇士隊在六場比賽中擊敗了布魯克斯所在的灰熊隊，不過雙方球隊都指責對手有骯髒動作，其中包括布魯克斯被指控在裴頓二世（Gary Payton II）上籃時故意攻擊頭部使其受傷。對此，勇士教頭科爾痛批布魯克斯「破壞規則」，不過布魯克斯也反指，格林也在投籃嘗試中擊中布蘭登·克拉克（Brandon Clarke）臉部。當時格林被判罰二級惡意犯規，布魯克斯也被禁賽一場。據美媒報導，一直到2025年首輪比賽，轉披火箭戰袍的布魯克斯，再次於七場對上勇士的比賽中落敗。賽後，布魯克斯賽後拒絕握手的行為，更被格林公開嘲諷為「孬種（Sucka）」，當時布魯克斯隊友湯普森（Amen Thompson）被指控骯髒打法，對此，布魯克斯藉機反諷，回應稱湯普森不是骯髒球員，但格林才是。美媒認為，布魯克斯的挑釁對象從詹姆斯（LeBron James）已橫跨到勇士全隊，如今勇士已如布魯克斯的願擊敗快艇，週六的對決不僅是勇士太陽間的晉級資格戰，更是布魯克斯、格林兩人的仇恨大戰。