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紐約洋基體育場今（17）日見證了足以載入史冊的史詩級強打對決！天使隊明星外野手「神鱒」楚奧特（Mike Trout）與洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge），在系列賽4連戰中分別轟出5支與4支全壘打，兩人合計產出9發全壘打。楚奧特不僅寫下多項洋基球場客隊紀錄，堪稱是大聯盟史上兩位3度最有價值球員（MVP）得主之間最偉大的對決。楚奧特今日在7局上半揮出一記飛越446英呎（約135.9公尺）的特大號陽春砲，這也是他在這輪4連戰系列賽中的第5支全壘打。根據大聯盟官網統計，楚奧特成為洋基球場（含舊址）歷史上，第一位能在客場4連戰中「天天開轟」的客隊球員。此外，楚奧特在該系列賽累積5轟，追平了對戰洋基系列賽的歷史紀錄，加入福克斯（Jimmie Foxx）等傳奇名將的行列，更是首位在紐約達成此成就的球員。楚奧特賽後謙虛表示：「在賽後聽到這些紀錄感覺很超現實，畢竟有這麼多偉大的球員曾在此效力，這真的非常酷。」面對楚奧特的強勢挑戰，賈吉同樣不甘示弱。今日他擔任「第2棒、右外野手」，在首局首打席就敲出個人本季第8號全壘打。這顆球飛行距離達410英呎（約125公尺），幫助他目前在全壘打排行榜上單獨位居大聯盟首位。賈吉與楚奧特在此系列賽的表現令人屏息。根據紀錄，這是大聯盟史上第2次、更是敵對球隊間「首度」出現兩位擁有多座MVP獎盃的球員在同一系列賽中各敲3轟以上。前一次達成此紀錄的要追溯到1962年的洋基傳奇組合曼托（Mickey Mantle）與馬里斯（Roger Maris）。洋基隊強打「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）賽後感嘆：「這真的是楚奧特與賈吉的個人秀。雖然你不希望這發生在對抗我們的時候，但你必須承認這種偉大。」為了遏止楚奧特火燙的手感，洋基隊甚至在8局下半選擇戰術性故意保送他，這也間接導致隨後天使隊打者艾德爾（Jo Adell）擊出滿貫全壘打鎖定勝局。天使隊最終以11：4大勝洋基，楚奧特的打擊率也在短短6場內從.246暴衝，攻擊指數（OPS）重回「神鱒等級」的1.010。