美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（17）日主場迎戰洛杉磯天使，兩隊本場比賽上演「煙火秀」合計敲出6發全壘打，其中「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）今日也敲出個人對上洋基4連戰中的第5轟，終場率領天使以11：4擊敗洋基，系列賽4場比賽雙方各拿2勝。
雙方火力全開 洋基比賽前段砲聲隆隆
洋基此戰由王牌左投弗里德（Max Fried）先發，1局上曾效力過洋基的佩拉薩（Oswald Peraza）在兩出局的情況下，敲出一發兩分砲，幫助天使先馳得點，取得2：0領先，洋基在1局下展開反攻，「法官」賈吉（Aaron Judge）從天使先發投手蘇特（Brent Suter）手中敲出陽春砲，將比分縮小至1：2。
3局下，貝林傑（Cody Bellinger）選到保送後，史坦頓（Giancarlo Stanton）掃出一發中外野方向兩分砲，幫助洋基以3：2反超天使，6局上，天使靠著保送以及安打攻佔一、二壘，隨後佩拉薩敲出帶有一分打點的二壘安打，將比分扳平為3：3。
牛棚崩盤 天使趁機拉開比分
此時洋基選擇更換投手，由克魯茲（Fernando Cruz）接替弗里德，克魯茲上場後，遭葛里森姆（Vaughn Grissom）和洛威（Josh Lowe）敲出安打，天使再次反超比分，以6：3領先洋基。
6局下，萊斯（Ben Rice）敲出一發陽春砲，幫助洋基追回一分，7局上，楚奧特也回敬一發陽春砲，8局上，天使靠著觸身球、安打以及故意四壞攻佔滿壘，亞戴爾（Jo Adell）面對亞布洛 （Ryan Yarbrough）鎖定一顆偏高伸卡球，一棒掃出右外野滿貫砲，幫助天使一口氣取得7分領先。洋基在比賽後段反攻無力，終場就以4：11不敵天使。
弗里德本場比賽主投5.1局，被敲出3支安打，失5分都是自責分，賽後防禦率為2.97，賈吉此戰繳出4支1，貢獻1分打點。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出楚奧特在對上洋基的系列賽中，4戰敲出5轟，追平史上對洋基單一系列賽敲出最多轟的選手，此外也成為史上第一位在洋基主場連續4天開轟的客隊選手。
資料來源：《MLB》
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洋基此戰由王牌左投弗里德（Max Fried）先發，1局上曾效力過洋基的佩拉薩（Oswald Peraza）在兩出局的情況下，敲出一發兩分砲，幫助天使先馳得點，取得2：0領先，洋基在1局下展開反攻，「法官」賈吉（Aaron Judge）從天使先發投手蘇特（Brent Suter）手中敲出陽春砲，將比分縮小至1：2。
3局下，貝林傑（Cody Bellinger）選到保送後，史坦頓（Giancarlo Stanton）掃出一發中外野方向兩分砲，幫助洋基以3：2反超天使，6局上，天使靠著保送以及安打攻佔一、二壘，隨後佩拉薩敲出帶有一分打點的二壘安打，將比分扳平為3：3。
牛棚崩盤 天使趁機拉開比分
此時洋基選擇更換投手，由克魯茲（Fernando Cruz）接替弗里德，克魯茲上場後，遭葛里森姆（Vaughn Grissom）和洛威（Josh Lowe）敲出安打，天使再次反超比分，以6：3領先洋基。
6局下，萊斯（Ben Rice）敲出一發陽春砲，幫助洋基追回一分，7局上，楚奧特也回敬一發陽春砲，8局上，天使靠著觸身球、安打以及故意四壞攻佔滿壘，亞戴爾（Jo Adell）面對亞布洛 （Ryan Yarbrough）鎖定一顆偏高伸卡球，一棒掃出右外野滿貫砲，幫助天使一口氣取得7分領先。洋基在比賽後段反攻無力，終場就以4：11不敵天使。
弗里德本場比賽主投5.1局，被敲出3支安打，失5分都是自責分，賽後防禦率為2.97，賈吉此戰繳出4支1，貢獻1分打點。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出楚奧特在對上洋基的系列賽中，4戰敲出5轟，追平史上對洋基單一系列賽敲出最多轟的選手，此外也成為史上第一位在洋基主場連續4天開轟的客隊選手。