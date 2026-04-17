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剛在2026年米蘭冬奧寫下逆轉奪金神話的日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」傳出震撼彈。三浦璃來與木原龍一於今（17）日清晨透過社群平台發表聯合聲明，宣布將在完成本賽季後正式退役。這對為日本奪下奧運雙人滑首枚金牌的傳奇搭檔在聲明中表示，競技生涯已經全力以赴、毫無遺憾，未來將以不同形式繼續攜手推廣滑冰魅力。在今晨發布的公開信中，「璃來龍」感性寫道：「回顧競技生涯，我們感覺已經燃燒殆盡，迄今為止的一切都是我們引以為傲的珍寶。」引退消息傳出僅2小時，便湧入超過8萬名網友點讚祝福。在今晨的引退聲明中，兩人也透露未來的規劃：「雖然競技生涯將畫下句點，但我們覺得已經全力以赴。未來我們仍會一起挑戰新的事物，讓更多日本人了解雙人滑冰的魅力。」這意味著雖然告別競技賽場，但廣受喜愛的「璃來龍」仍會以不同形式繼續在冰面上共舞。回顧兩人的奪金之路，簡直比電影更具張力。在米蘭冬奧的短曲項目中，木原龍一因托舉失誤導致排名僅暫居第 5，賽後木原難掩沮喪、當場流下男兒淚。然而，在搭檔三浦璃來不離不棄的支撐與鼓勵下，木原在隔日的長曲賽事中重拾心魔，完成三次完美的托舉。兩人最終在長曲拿下 158.13 分的世界紀錄高分，成功演出冬奧史上最驚人的大反撲奪冠。賽後兩人跪坐在冰面上緊緊相擁的畫面，成為本屆冬奧最動人的瞬間。除了頂尖實力，兩人私下的超甜互動也為大眾津津樂道。特別是每次頒獎典禮上，木原龍一都會輕托三浦璃來的腰際將她送上頒獎台，並在儀式結束後像抱起珍寶般將搭檔抱離現場，被粉絲暱稱為「木原運送」。