我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的日本強投「令和怪物」佐佐木朗希，開季以來的表現顯然與外界的高期待存有落差。在最新一期的網路節目《DJ Ketchup的MLB Talk Live》中，日本職棒傳奇捕手、生涯出賽紀錄保持人谷繁元信對佐佐木提出了極為嚴厲的批評，並點出其控球問題其實出在軸心腳，還有不明確的投球策略和心態。此外，美媒也針對佐佐木投球局數過短、造成牛棚負擔過重等問題表達不滿，直言他是球隊輸球的關鍵。擁有2963場出賽紀錄的谷繁元信，在節目中毫不留情地指出佐佐木朗希目前面臨的困境。谷繁表示：「他在日本甚至沒有過一整季待在先發輪值的經驗，雖然擁有驚人的天賦，卻缺乏投滿一整年的體力。」除了體力問題，谷繁更對其投球內容表示失望：「在我看來，目前的他完全感受不到『想要投到哪裡』的意識，感覺只是揮動手臂、往好球帶隨便亂投而已。這種等級的投球，是無法轉化為穩定成績的。」谷繁進一步從動作分析，認為佐佐木軸心腳（右膝）的上下震動過大，是導致制球能力不穩的主要原因。美媒《Essentially Sports》記者斯里哈里（Karthik Srihari）也對佐佐木朗希近日對戰德州遊騎兵隊的表現給予負面評價。雖然該場比賽佐佐木投4局失2分看似不差，但過程卻極度驚險，單場送出5次四球保送，並被擊出10支安打（含走者），用球數高達94球。斯里哈里指出：「佐佐木的過早退場，迫使牛棚必須承擔剩下的5局比賽。這不僅讓遊騎兵隊取得戰術優勢，更成為道奇隊最終以2：5輸球的主因。」儘管佐佐木依然展現了單場6次三振的奪三振能力，但在面對中段局數時的潰堤，已讓道奇隊的教練團感到頭痛。佐佐木朗希自春訓起的低迷狀態，已讓他從「球隊希望」變成了「檢討焦點」。谷繁元信強調，若佐佐木想成長為真正的王牌（Ace），必須在體力基盤、制球精準度以及投球意圖上進行徹底改善。此外，節目中亦提及今年3月的世界棒球經典賽（WBC），侍日本隊（Samurai Japan）在準決賽不敵委內瑞拉，谷繁元信也針對當時捕手的引導機制點出「犯了3次不該犯的錯誤」，顯示出這位傳奇捕手對於現代棒球技術細節的嚴苛要求。