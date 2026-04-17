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▲臺南市市長黃偉哲並帶領平澤高中同學一起示範削鳳梨。(圖／南市府提供)

▲黃偉哲請平澤高中同學吃臺南鳳梨，現場約200多名學生反應熱烈，許多以雙手高舉比出大愛心大喊「愛上臺南鳳梨！」(圖／南市府提供)

▲活動現場也展示提供臺南特色農產品供同學試吃。(圖／南市府提供)

台南市黃偉哲訪問韓國平澤市期間，特別安排前往平澤東一工業高中推廣臺南鳳梨，除與當地師生進行互動交流外，期望透過校園活動推廣臺南優質農產，展現城市外交與農業行銷結合成果，並落實兩市農特產品交流備忘錄承諾。黃偉哲表示，臺南與韓國的距離很近，搭機不到3小時即可抵達。他任內每年跨年活動邀請過許多重量級韓星包括車銀優、孝淵、李俊昊、鄭恩地等，全部受到臺南年輕學生的喜愛。此次特別從臺南帶來春天最甜美的鳳梨，希望平澤的同學們也會喜歡臺南，有機會也可以來到很近的臺南品嚐更多的臺南水果與美食。活動現場特別安排播放臺南市簡介影片行銷臺南，校方也播放學校教學特色做為交流。黃偉哲也帶領平澤高中同學一起示範削鳳梨，提供同學們鳳梨試吃，現場約200多名高一學生不僅反應熱烈且非常活潑，雙手高舉比出大愛心直呼「好吃！」並大喊「愛上臺南鳳梨！」另外，黃偉哲及臺南團隊也於現場展示一口吃鳳梨酥與果乾等各式臺南農特產品邀請現場同學一起試吃，希望藉由「臺南甜」的味蕾印象，讓韓國年輕世代從水果開始認識臺南，進一步深化城市印象。黃偉哲最後提到，臺南與平澤是非常友好的朋友，兩市也都是優質農產品產地。雙方友誼在互訪中持續進行實質交流，今年一月份也甫簽訂了農特產品交流備忘錄。此次藉由到平澤校園推廣臺南鳳梨活動，希望未來可以促成兩地學生交流，深化雙方教育合作，持續累積城市友誼，促進未來兩市長遠發展。