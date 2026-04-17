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根據《AP通訊》昨日（16日）報導，美國職棒大聯盟（Major League Baseball）豪門球隊洛杉磯道奇隊去年的球員總薪資與「競爭平衡稅」（通稱豪華稅）總支出，合計高達5億1460萬美元（約合新台幣171.78億元），正式刷新大聯盟史上單一球隊年度最高支出紀錄。此數字不僅大幅超越了紐約大都會隊於2024年創下的4億3040萬美元紀錄，更展現了道奇隊為了打造「奪冠戰艦」不惜重金的決心。報導指出，道奇隊去年的支出之所以能控制在5億美元出頭，主要歸功於與頭號球星大谷翔平（Shohei Ohtani）等人簽下的「延遲付款」契約。根據分析，若非採取這項財務調度策略，道奇隊的總支出恐怕還會再增加約7100萬美元（約 23.7億台幣）。即便如此，5億1460萬美元的驚人數字仍讓其他球隊望塵莫及。相較之下，去年支出最少的邁阿密馬林魚隊僅花費6870萬美元，道奇隊的支出規模幾乎是馬林魚隊的7.5倍。在球隊支出破紀錄的同時，大谷翔平個人的商業價值也寫下新歷史。根據統計，大谷翔平去年的副業收入（廣告代言等）已超過198億日圓（約合新台幣41.58億元），正式超越高爾夫傳奇老虎伍茲（Tiger Woods），成為史上副業收入最高的運動員。這也說明了為何道奇隊願意支付巨額稅金，因為大谷所帶來的場外經濟效應已遠超球團付出的成本。大聯盟設立奢侈稅（Competitive Balance Tax）的初衷是為了平衡球隊實力，防止豪門球隊壟斷人才。然而，去年勇奪世界大賽冠軍的道奇隊，顯然將這筆罰款視為「贏球的必要投資」。