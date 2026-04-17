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▲ 32歲張姓男子自行脫困，所幸並無大礙。（圖／警方提供）

台北市大安區昨（16日）下午發生一起翻車意外，一名32歲張姓男子駕駛小客車行經復興南路一段與仁愛路口時，疑似因對當地路況不熟，轉彎時猛力自撞路口的行人庇護島，導致整輛車當場向左側翻覆。轄區警方獲報迅速趕抵現場疏導，所幸張男隨即自行脫困並未受傷，經警方實施酒測，其酒測值為0，詳細的肇事原因仍待進一步調查釐清。據了解，這起事故發生於昨（16日）下午4時20分許。當時張男駕駛自小客車，沿復興南路一段由南往北方向行駛，自述原本預計要行經建國高架道路前往林口長庚。不料，當車輛行經仁愛路三段路口時，張男疑似因對路況極度生疏，一時未注意前方道路狀況，右前車頭直接撞擊西側的行人庇護島，強大的撞擊力道讓車身瞬間向左側翻倒在車道上，造成車頭及左側車身嚴重毀損。轄區大安分局獲報後，立即啟動交通快打部隊前往現場加強疏導車流，避免造成市區塞車，並同步通報拖吊車到場協助移置肇事車輛。張男在事故發生第一時間，已自行打開副駕駛座車門爬出脫困，經救護人員到場檢視，他僅表示頸部及身體有些微痠痛，評估後並無大礙且無須送醫。整起事故約耗時50分鐘迅速排除、恢復道路正常通行；而遭撞擊的行人庇護島經檢視僅表面輕微受損。