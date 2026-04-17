MLB官網今日公布了最新一期的「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings）。道奇隊日本球星大谷翔平憑藉著歷史級的穩定性持續蟬聯榜首，而太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）與洋基隊賈吉（Aaron Judge）則緊隨其後。本期名單中，聖路易紅雀的新生代重砲沃克（Jordan Walker）異軍突起，成為最受關注的破壞性力量。除此之外的另一大亮點，便是台裔好手「卡仔」卡洛爾也在這份榜單中。
頂端對決：大谷紀錄寫不停、洋基雙雄火力猛烈
本期排行榜最具話題性的選手莫過於紅雀隊的23歲小將沃克（Jordan Walker）。沃克本季在擊球角度優化後火力全開，目前以8發全壘打獨居大聯盟全壘打王，短短一個月的產量已超越去年整季。他強大的長打轉換率讓他一舉衝上排行榜第4名，展現了接班超級巨星的氣勢。
速度與力量的平衡：卡洛爾與帕赫斯
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 大谷翔平（道奇）： 儘管開季打擊率2成54仍有回升空間，但大谷的選球與上壘能力堪稱恐怖，上壘率高達4成02。目前他已創下連續48場上壘的驚人表現，這不僅是道奇隊史自1900年以來第4長的紀錄，更證明了他對比賽的絕對影響力。
- 阿瓦瑞茲（太空人）： 走出去年傷病陰影後，他以OPS1.175的頂尖數據位居第二，目前累積6轟並以16次保送並列聯盟第一，被視為現役純打擊最強悍的左打。
- 賈吉與萊斯（洋基）： 排名第三的賈吉近期找回手感，演出連三場開轟的神蹟；而排名第七的潛力股萊斯（Ben Rice）更是驚艷，開季繳出1.245的OPS，統治了多項進攻數據，成為洋基打線最亮眼的驚喜。
本期排行榜最具話題性的選手莫過於紅雀隊的23歲小將沃克（Jordan Walker）。沃克本季在擊球角度優化後火力全開，目前以8發全壘打獨居大聯盟全壘打王，短短一個月的產量已超越去年整季。他強大的長打轉換率讓他一舉衝上排行榜第4名，展現了接班超級巨星的氣勢。
速度與力量的平衡：卡洛爾與帕赫斯
- 「卡仔」卡洛爾（響尾蛇）： 雖然春訓時遭遇右手傷勢，但台美混血的卡洛爾復出後維持高水準，繳出.579的長打率，排名第6。
- 帕赫斯（道奇）： 排名第10的帕赫斯徹底擺脫去年季後賽低潮，開季以3成97打擊率、25支安打及20分打點領跑聯盟，成為道奇打線中最穩定的一環。