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總統賴清德即將出訪非洲友邦，這是賴總統任內第二度出訪，也是首次踏上非洲大陸。回顧台史邦誼58年，多年來在經貿、農業、公衛、教育、資通訊、能源、婦女創業等領域合作，已經累積具體而豐碩的成果，此行將展現台史堅實友誼，進一步深化實質合作，開創互惠共榮。據指出，史瓦帝尼是台灣目前在非洲唯一友邦，也是中國積極挖角的對象，中國長期一面要脅切斷與史瓦帝尼所有貿易，一面持續在史瓦帝尼建立商業和經濟利益，2025年，中國曾以低價競標方式介入史瓦帝尼重大基礎建設標案，而今年五月起，中國將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，史瓦帝尼又成為被中國唯一排除的非洲國家，不難看出中國的兩面手法。據指出，過去幾年，台灣和史瓦帝尼的合作，已經具體展現在當地人民的生活中。農業方面，台灣推動「台灣非洲蔬菜倡議」，提升包括史瓦帝尼在內的非洲各國蔬菜生產能力，改善糧食多樣性，促進當地民眾健康，豐富其飲食文化；教育方面，光是2025年，就有超過六百位史國學生來台學習，多所台灣大學也都與史國大學簽署學術交流協議。不只在農業和教育方面，台史間的合作可以說遍及全方位，已有相當成績但鮮少為他人所知的還包括公衛醫療、婦女創業，以及資通訊及經貿合作等四大領域。公衛方面，台灣醫療團長年在史國提供醫療服務幫助偏鄉民眾，今年台灣醫療團更搬遷至曼齊尼政府醫院，建立「台灣智慧醫療專區」示範區，導入智慧醫療與先進設備。婦女創業部分，台灣協助史國設立「婦女創業小額信貸循環基金」，幫助當地農村婦女取得創業啟動資金，成功協助當地婦女達成經濟獨立，實質翻轉家庭生活，更有計畫受益人為了感念台灣的幫助，將新生兒命名為「Taiwan」。經貿合作方面，台史雙方簽訂「台史經濟合作協定」，我方提供史國部分產品優惠關稅待遇，史方也給予我國台商更優惠投資保障及待遇，實踐互惠共榮願景。此外，台灣協助推動史瓦帝尼台灣產業創新園區，未來也將作為台商布局全球、連結非洲市場的重要據點，前景可期。值得注意的是，台灣擁有領先世界的半導體及資通訊產業，同時長年面對各種境外錯假資訊侵擾，台灣也分享經驗與技術給史國，協助史國建置5G基地台、導入智慧監控系統，雙邊並簽訂《合作防制資訊操弄及促進資訊完整性瞭解備忘錄》，以強化社會韌性、共同抵禦假訊息。而賴總統此行也將前往視察公衛醫療、婦女賦權、經貿發展等領域的合作成果。非洲擁有全世界最豐富的關鍵礦產資源，其潛在的龐大市場與稀缺資源一直是中國虎視眈眈的標的之一。Podcast《敏迪選讀》曾指出，中國在非洲目的有四，第一，獲取關鍵資源，第二，非洲龐大出口市場有利中國經濟，第三，非洲聯盟及其地緣政治訴求，非洲是擁有最多國家的洲，有54個主權國家，因此在聯合國各組織的關鍵議題投票上，若中國能夠取得非洲國家的支持將相當重要，第四，推動「去美元化」、「推行人民幣」，協助人民幣升值。從近一次「中非合作論壇」（Focac）期間，中國大方送上六百億美金給非洲當大禮，以及中國長年推動「一帶一路」框架並大力投資非洲等，皆意在拉攏非洲各國，並加強中國在非洲國家的影響力。據指出，中非合作表面上幫助國家發展，事實上，中國透過基礎設施建設與貿易合作，為非洲國家提供大量貸款，將他們推向債務陷阱，如肯亞、迦納和尚比亞各國，皆因中國貸款而陷入債務危機，而中國援助的貸款，資金轉一圈大多又回到中國國企手中，導致兩個後果：第一，被援助國因無力償還債務，被削弱其經濟自主權；第二，非洲各國因此不得不加深對中國的依賴，形成惡性循環。瑞士《新蘇黎世報》曾以「北京出口發展模式，並附送中國價值觀」為題，認為中國的發展援助就像其政治體制一樣不透明，究竟最後受益者是誰很難說清。史瓦帝尼是台灣目前在非洲唯一友邦，也是中國積極挖角的對象。中國長期一面要脅切斷與史瓦帝尼所有貿易，一面持續在史瓦帝尼建立商業和經濟利益，2025年，中國曾以低價競標方式介入史瓦帝尼重大基礎建設標案，而今年五月起，中國將給予53個非洲國家全面零關稅待遇，史瓦帝尼又成為被中國唯一排除的非洲國家，不難看出中國的兩面手法。台史建交58年，累積豐厚合作成果與深厚情誼，更加展現台灣以榮邦為核心的「價值外交」，與中國霸權行徑形成強烈對比，過去幾年，無論國際局勢如何變化，史瓦帝尼也始終在各個重要國際場合，堅定為台灣發聲，支持台灣的國際參與。此行賴總統出訪，將向國際社會展現，台史是超越地理距離的兄弟之邦，同時也以具體行動向非洲各國和國際社會再次說明台灣的價值，以及台灣能夠做出的貢獻。