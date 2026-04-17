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徐至琦因《康熙》走紅 赴陸經商躍升上億CEO

▲徐至琦曾奪下選美比賽冠軍，並連續二屆獲《FHM男人幫》雜誌評選「全球百大性感美女」。（圖／徐至琦臉書）

徐至琦改當商人年收千萬 擁4房產變身小富婆

徐至琦遭控開團詐騙 今開記者會說明

女星徐至琦過去因綜藝節目《康熙來了》打開知名度，2013年淡出演藝圈後，前往中國經商，躍升身價上億CEO，不僅在北京豪砸700萬人民幣（約3241萬元台幣），在台北也有多間房產，成為名副其實的小富婆。然而，近日徐至琦遭網紅77姐控訴「開滑雪團詐騙」，匯了24萬元，竟然住在只有14萬的房間，對此徐至琦今（17）日下午將召開記者會說明。徐至琦曾奪下選美比賽冠軍，並連續二屆獲《FHM男人幫》雜誌評選「全球百大性感美女」，後來她憑著節目《康熙來了》走紅，徐至琦有著傲人身材，加上講話尺度辛辣，和林韋苓、劉伊心被外界封為「腥三寶」。不過，徐至琦淡出演藝圈後，跑到中國經商，靠著努力和友人幫助投入手搖飲品牌，並擔任「茶與布朗」、東莞「廣品貿易」2間公司董事。徐至琦改當商人後年收入上千萬，她認為「錢放在銀行沒意思，不如存錢買房」，於是積極投資房地產，不僅在北京買下20坪房自住，還在台北永和、信義區、北投等地置產，市值約1.3億元台幣。怎料，近日徐至琦與網紅77姐爆出糾紛，77姐發文砲轟「名人開團滑雪詐騙」，提到與朋友前往歐洲頂級滑雪勝地高雪維爾（Courchevel）度假，4人共匯了24萬元給徐至琦，結果竟住在只有14萬元的房間。對此徐至琦則表示只是幫忙代訂不是開團，直言「感覺被恐嚇跟勒索了」向對方提告，並於今（17）日下午召開記者會親自說明。