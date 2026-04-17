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▲Luka Doncic和Austin Reaves最決也要在五月第一周才能歸隊，季後賽第一輪對火箭都不能復出。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯生涯23年一直在做這樣的事「帶領隊友贏球」，他不但擅長，更是史上做得最好的一個。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

西區季後賽第一輪第四種子湖人vs.第五種子火箭，幾乎沒有懸念，ESPN 12個專家一面倒看衰湖人。湖人兩名先發核心主力Luka Doncic、Austin Reaves傷停缺陣，少了兩人平均場57分輸出和持球、沒有兩人破壞力+創造力，湖人根本沒辦法跟火箭抗衡。這是常識，跟專業無關，NBA沒有那一支球隊在同時失去球隊兩個得分最多主力，兩人每場合力可以貢獻57分將近球隊五成比重，卻還能在季後賽拿下任何一個系列賽勝利。湖人vs.火箭七戰四勝系列賽，湖人如果拿下1勝，可能需要運氣，拿到2勝，湖人教練JJ Redick執教表現和41歲老頭LeBron James獨自帶隊。面子裡子都有了。萬一被湖人拿到3勝，這是火箭噩夢，非常非常丟人。湖人不會拿到4勝，我保證。最新消息，Luka Doncic和Austin Reaves最決也要在五月第一周才能歸隊，季後賽第一輪對火箭都不能復出，如果傷勢恢復不好，很可能要拖到五月中，那時候湖人可能早就回家提早放暑假。湖人41歲老頭是真的老了，他已經打不出2017、2018年帶領騎士在總冠軍迎戰勇士那種恐怖外星人表演和帶動力，季後賽持續力比爆發力更重要，老頭只要他想進攻得分，他還是可以每場砍30分，但球隊很難贏球。對火箭系列賽沒有Luka Doncic+Austin Reaves的湖人想要贏球，除了打好防守同時高效保護禁區和籃板，加速打反擊快攻，更重要的是團隊合作，老頭除了自己爆量得分、傳出好球、更多殺進籃下，老頭子更需要4-5名隊友和角色球員有水準以上發揮，把三分投進，打出更多成功反擊，戰線才能拉長。即使前面所有細節和戰略湖人都做到完美極致，但老頭子第四節肯定沒力，湖人還是沒救。湖人vs.火箭系列賽，我的預測：火箭4：1淘汰湖人。湖人季後賽第一輪題外話。我相信老頭很興奮迎接這樣時刻，因為這是絕佳時機和挑戰，他得到絕無僅有的表現機會，獨自帶隊、激勵隊友、創造所有可能，跟團隊一起贏得比賽或創造奇。老頭生涯23年一直在做這樣的事「帶領隊友贏球」，他不但擅長，更是史上做得最好的一個。湖人防守悍將後衛Marcus Smart為湖人面對火箭的傷兵和戰力缺口，反而感到期待。Smart說的更絕，「如果你了解NBA季後賽，你會為自己擁有這樣的機會和舞台感到開心，季後賽從來沒有順風順水，即使陣容再好再齊全，一個不小心大意、失常，籃球之神也會懲罰你。」跟隊友一起享受比賽和季後賽考驗，我們迫不及待上場一起拚戰。「湖人vs.火箭」系列賽未必精采，因為湖人戰力缺口太大，攻防兩端都沒有任何犯錯空間，即便是手感失溫或禁區+籃板失守，湖人都可能一洩千里，被火箭狠狠打爆。但我最愛這種對決氣氛和比賽，如果你也真正打過球，你很容易懂老頭和Marcus Smart的興奮與期待。