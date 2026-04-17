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▲轉機出現在那年6月，加拿大籍教練馬葛迪（Bruno Marcotte）看中木原強大的力量與細膩的滑行，引薦當時年僅17歲的三浦璃來與他試滑。（圖／美聯社／達志影像）

▲木原龍一習慣在頒獎時將三浦「攔腰抱起」送上台，被暱稱為「木原運送」，這其實是木原擔心搭檔摔傷的體貼舉動。（圖／美聯社／達志影像）

2026年米蘭冬奧的冰場上，日本組合三浦璃來與木原龍一在長曲結束那一刻，緊緊相擁、跪地痛哭的畫面，成了本屆冬奧最讓人印象深刻的一個畫面。這對被稱為「璃來龍」的組合，在為日本奪下史上首面雙人滑冰金牌後，在今（17）日清晨拋出退役震撼彈。從「沒人要的棄將」到「世界頂尖」，這段相差9歲的傳奇故事，遠比電影更加勵志。現年33歲的木原龍一，滑冰生涯曾經非常坎坷。早年從單人轉雙人後，歷經兩任搭檔、兩屆冬奧失利，甚至因腦震盪重傷與拆夥打擊，讓他一度心灰意冷回到故鄉愛知縣打工維生。當時26歲的他自認「拖累搭檔」，因此準備就此引退。轉機出現在那年6月，加拿大籍教練馬葛迪（Bruno Marcotte）看中木原強大的力量與細膩的滑行，引薦當時年僅17歲的三浦璃來與他試滑。沒想到，這對相差9歲、素未謀面的搭檔一拍即合。木原曾回憶道：「當她找上我時，我已在退役邊緣。如果沒有這場相遇，奧運金牌根本不會發生。」作為金牌熱門，「璃來龍」在米蘭冬奧的開局並不順利。木原龍一因托舉失誤導致排名僅居第5，落後領先者高達6.9分。賽後木原崩潰落淚，認為自己再次毀了夢想。關鍵時刻，平時經常被木原照顧的三浦璃來，展現了超齡的堅韌。三浦回憶：「一直以來都是龍一帶領我，但這次，我必須扛起『大姊姊』的角色。」在搭檔與教練的鼓勵下，木原重新振作。兩人在隔日的長曲賽事中，完美完成所有動作，以158.13分刷新世界紀錄，上演了冬奧史上最熱血的逆襲奪冠神話。場下的「璃來龍」同樣是目光焦點。木原龍一習慣在頒獎時將三浦「攔腰抱起」送上台，被暱稱為「木原運送」，這其實是木原擔心搭檔摔傷的體貼舉動。而在賽後的記者會上，面對未來動向，三浦璃來更留下了一段震撼全網的宣言：「我已經決定了，龍一選手引退的時候，就是我退役的時候。」她斷言絕不會與其他人重組搭檔，這份堅定不移的信任，印證了兩人7年來的羈絆。對於外界好奇兩人是否步入戀愛的階段，木原沒有明說、語帶保留地笑說：「剩下的就請大家發揮想像力。」在今日凌晨的退役聲明中，兩人表示已竭盡全力、無怨無悔。雖然競技生涯畫下句點，但兩人表示未來將繼續攜手，目標是成為日本首對雙人滑專項教練，將這份默契與技術傳承給後輩。