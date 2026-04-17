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金州勇士在昨日的附加賽中以126比121擊敗洛杉磯快艇，成功延續賽季希望。然而，向來快人快語的前勇士明星後衛「0號探員」阿里納斯（Gilbert Arenas）卻不挺自家人，在節目中大澆冷水。他語出驚人地表示，從商業和球隊長遠發展的角度來看，勇士輸掉比賽、直接無緣季後賽才是最好的結果。阿里納斯在節目中直言，人們往往被「熱血拼搏」的表象所迷惑，卻忽視了殘酷的籃球商業本質。他舉例道：「我之前針對獨行俠發表過類似看法，當時大家都覺得我很蠢。我當時問：為什麼要冒險讓戴維斯（Anthony Davis）復出？他一上場就會贏球，進季後賽固然好，但以達拉斯當時那種糟糕的狀態，進了季後賽也注定會被淘汰。」阿里納斯認為，與其在首輪陪榜，不如直接放棄季後賽名額，去爭取更高順位的選秀籤甚至「狀元籤」。他強調：「所以，我們別再自欺欺人，假裝這種現實考量並不存在了。」阿里納斯不僅針對勇士，也提到了輸球的快艇。他指出快艇今年承受了所有糟糕的失利與苦果，但更不幸的是，由於之前的交易，快艇的首輪選秀權並不屬於自己。「看著球員奮力拼搏確實令人熱血沸騰，但說到底，我心裡非常清楚所謂的『籃球商業本質』究竟是什麼，」阿里納斯感嘆道：「而它那醜陋的一面，每一次都會毫不留情地顯露出來。」他認為對於某些球隊而言，在錯誤的時機強行爭取季後賽，反而是在浪費球隊重組的商業契機。儘管阿里納斯認為「無緣季後賽」更具商業利基，但38歲的柯瑞（Stephen Curry）顯然不這麼想。昨日他狂轟35分帶領球隊闖入附加賽第二輪，展現了球員純粹的競爭渴望。然而，阿里納斯的觀點也引發了討論：對於像勇士這樣主力球員年齡偏高、陣容深度有限的球隊，在現行體制下勉強進入季後賽，究竟是為了維持商業票房，還是真的有奪冠競爭力？這場「籃球本心」與「商業邏輯」的爭端，隨著勇士挺進下一輪，也變得更加耐人尋味。