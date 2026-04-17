我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本花式滑冰雙人滑傳奇組合「璃來龍」今（17）日宣布退役，場上絕美一抱成永恆。（圖／國際滑冰總會ISU）

日本花式滑冰雙人滑傳奇組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，今（17）日凌晨無預警透過社群媒體宣告退役。這對剛在2026年冬奧為日本摘下史上首枚雙人滑金，選擇在巔峰之際華麗轉身，國際滑冰總會（ISU）今天隨即發文致謝，感性稱「全世界都會思念你們（The world will miss you, RikuRyu）」，為兩人競技生涯的完美句點送上祝福。「璃來龍」昨日震撼拋下一同退役消息，對此，ISU今在官方社群帳號中特別發佈多張照片，都是「璃來龍」兩人在米蘭冬奧的奪金紀錄。ISU更寫下簡短但動人的文字，先用英文寫下，「全世界都會思念你們，祝福你們兩位在未來的全新挑戰中，擁有一片光明的前程！（The world will miss you, RikuRyu. Wishing two of you a bright future in your new challenges）」隨後ISU也在留言區貼上日文，表示，「感謝你們在2026年米蘭冬奧中，，為日本隊摘下史上首枚花式滑冰雙人項目金牌，帶來無數感動，全世界都為你們戰鬥到最後、永不放棄的精神，深深打動。」，兩人不僅在賽場上取得卓越成就，其韌性更已成為全球滑冰迷的精神財富。這對合作7年的搭檔，從2019年組隊後便一路相伴、成就彼此，ISU最後也意外提及兩人動向：「璃龍組合今後似乎將一起挑戰新事物，對於邁向新賽道的璃龍組合，我們今後也會繼續支持！」對兩人的進一步活躍寄予期待。