苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香活動今年報名人數衝破 46 萬人，創下歷史新高。這場原本象徵虔誠與溫暖的宗教盛事，卻因人潮翻倍爆出令人瞠目結舌的脫序亂象。近日 Threads 出現大量北港在地人的崩潰發文，直指部分信徒將「粉紅臂章」當成「無敵星星」到處情勒、騙吃喝，甚至出現「物資狂掃貨後竟轉身寄蝦皮店到店」的離譜行徑，讓在地人氣炸點名 3 類老鼠屎「別再來了」，感嘆神聖信仰已然變質。
種種跋扈行為讓北港居民心寒不已，直言現在看到進香隊伍快到了，「趕緊拉下鐵捲門、室內電燈全關」，就怕老鼠屎找上門。在地人憤怒點名：「惹事生非者、無故口角者、貪婪搶結緣品者」這 3 類人，請尊重當地居民生活，不要打著媽祖旗號招搖撞騙。
🟡 「自律者」道歉自省：來北港是要帶錢吃美食而非搶食
面對排山倒海的負評，許多自律的香燈腳深感遺憾並發聲致歉。有信徒留言：「我是香燈腳，跟你說聲抱歉，人太多什麼人都有，辛苦北港人了。」更有不少在地老香客強調，來北港就是要帶錢來促進經濟、吃美食：「來北港當然要帶錢來吃油飯、蟳羹！買東西付錢是常識。」
也有許多自律信徒分享隨香準則：「自備餐具與垃圾袋、不餓不渴就不拿福食、不搶快、守秩序」，強調進香是為了求平安與結緣，不該把善意當成理所當然，更不該讓粉紅臂章淪為情勒與貪小便宜的「無敵星星」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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🟡 「掛臂章吃免錢？」 北港人怒批：付錢是常識一名北港在地網友發文表示，近期進香期間，不少信眾以為掛上「粉紅臂章」就能開啟免死金牌，到店家消費竟然理所當然地拒絕付錢，甚至反問老闆：「白沙屯香燈腳不是都吃免費的嗎？」更誇張的是，還有香燈腳在北港大量收刮、橫掃結緣物資後，直接轉身走進「蝦皮店到店」把戰利品寄回家，讓在地人感嘆：「以前是來結緣的，今年簡直是來結仇的。」
🟡 情緒勒索沒極限 居民心寒：趕緊拉下鐵捲門亂象不只一樁，有店家分享心痛經歷。一名餐飲業者透露，父親剛過世未滿一年，店內無法發放結緣品，卻被一名身為銀行主管的客人冷嘲熱諷：「大家都發免費的，你怎麼要收錢？」除此之外，更有香燈腳強行借用私人淋浴間遭拒，竟嗆聲屋主：「媽祖會希望你這樣情勒別人嗎？」
種種跋扈行為讓北港居民心寒不已，直言現在看到進香隊伍快到了，「趕緊拉下鐵捲門、室內電燈全關」，就怕老鼠屎找上門。在地人憤怒點名：「惹事生非者、無故口角者、貪婪搶結緣品者」這 3 類人，請尊重當地居民生活，不要打著媽祖旗號招搖撞騙。
🟡 「自律者」道歉自省：來北港是要帶錢吃美食而非搶食
面對排山倒海的負評，許多自律的香燈腳深感遺憾並發聲致歉。有信徒留言：「我是香燈腳，跟你說聲抱歉，人太多什麼人都有，辛苦北港人了。」更有不少在地老香客強調，來北港就是要帶錢來促進經濟、吃美食：「來北港當然要帶錢來吃油飯、蟳羹！買東西付錢是常識。」
也有許多自律信徒分享隨香準則：「自備餐具與垃圾袋、不餓不渴就不拿福食、不搶快、守秩序」，強調進香是為了求平安與結緣，不該把善意當成理所當然，更不該讓粉紅臂章淪為情勒與貪小便宜的「無敵星星」。
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