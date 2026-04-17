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▲《逐玉》播出後，張凌赫火速登頂微博演員影響力冠軍。（圖／微博＠張凌赫工作室official）

▲張凌赫（左）拍完《逐玉》後，又跟王楚然（右）搭檔拍攝《這一秒過火》。（圖／愛奇藝IG@iqiyitw）

▲張凌赫的新戲《歸鸞》這個月才剛殺青。（圖／微博@穿幫君）

本名：張家瑋

生日： 1997年12月30日（28歲）

星座：摩羯座

出生地：江蘇省無錫市

身高：190cm

畢業院校：南京師範大學（電氣與自動化工程學院）

外號：學霸校草、牛牛

演藝經歷：2020年以《少女大人》正式出道。雖非科班出身，但憑藉優越的理科學霸背景與「建模臉」長相快速竄紅，2026年憑《逐玉》謝征一角達成「斷崖式流量」巔峰。

《少女大人》 (2020) - 飾演：裴昭 / 蕭衍之（出道處女作） 《心動的瞬間》 (2020) - 飾演：麥司沖 《完美的他》 (2021) - 飾演：許念 《我和我的時光少年》 (2021) - 飾演：江皓月 《蒼蘭訣》 (2022) - 飾演：長珩仙君 / 蕭潤（開始走紅，受封最強男二） 《虎鶴妖師錄》 (2023) - 飾演：祁曉軒 《雲之羽》 (2023) - 飾演：宮子羽 《寧安如夢》 (2023) - 飾演：謝危（瘋批帝師形象深入人心） 《度華年》 (2024) - 飾演：裴文宣 《四海重明》 (2024) - 飾演：嵇煬 《愛你》 (2025) - 飾演：何蘇葉（溫潤中醫角色） 《櫻桃琥珀》 (2025) - 飾演：蔣嶠西 《逐玉》 (2026) - 飾演：謝征（當紅代表作）

《百煉成鋼》 (2021) - 飾演：光未然（單元劇客串） 《他從火光中走來》 (2023) - 飾演：林啟 《狐妖小紅娘月紅篇》 (2024) - 飾演：胡尾生（尾生抱柱單元主角）

《吉星高照》 (原《天官賜福》) - 飾演：花城（2021年拍畢，待播） 《這一秒過火》 - 飾演：慕容清嶧 《歸鸞》 - 飾演：蕭厲

28歲中國男星張凌赫今年靠著古裝陸劇《逐玉》，登頂「微博演員影響力」3月份冠軍，影響力指數高達1.02億，與第2名田曦薇相差4000萬，成為「斷崖式頂流」。而這份高人氣全要歸功於張凌赫的拚命工作的敬業態度，他出道6年至今已累積19部戲劇作品，且多半都是主要角色，導致他長年泡在劇組，受訪時更自嘲，逃不出中國影視基地橫店，幾乎全年無休。《逐玉》播出後，張凌赫不僅成為微博演員影響力排行榜3月份冠軍，也是小紅書內娛男明星話題瀏覽量的第一名，抖音相關話題播放量更突破800億，讓張凌赫漲粉超過500萬，出道6年就成為紅遍全中國的男明星。如此驚人的高人氣，全要歸功於張凌赫「拚命三郎」般的敬業態度。他出道至今已累積19部戲劇作品，包括《蒼蘭訣》、《寧安如夢》、《度華年》、《櫻桃琥珀》、《愛你》、《少女大人》等熱播劇。細算下來，他出道後平均每年產出約3部戲，且多半擔綱主要角色，產量之高令人咋舌，也難怪被粉絲評價為「全年無休」的男明星。由於戲約不斷，張凌赫也長年泡在劇組，受訪時更曾自嘲「逃不出橫店」。作為中國最大影視城，約67%的古裝劇產自橫店，而戲路以古裝見長的張凌赫，幾乎沒有完整離開過橫店一年。《逐玉》在2025年4月份殺青時，張凌赫被問到殺青後最想做的事，他就當場噗哧一笑，無奈地說：「留在橫店，我就待在橫店，乖乖待在橫店，沒有其他事情。」張凌赫對橫店的熟悉程度，也讓他被網友戲稱為「橫店釘子戶」。以近期行程為例，《逐玉》殺青後他僅休息2個月就重返橫店拍新劇《這一秒過火》；緊接著在今年1月開機拍攝古裝劇《歸鸞》，一路拍到4月才剛殺青。正是這股不間斷進組的拚勁，讓張凌赫從最初的「待爆帝」成功登頂，成為當今陸劇圈不可撼動的頂流小生。【領銜主演作品】【特別出演 / 客串作品】【待播或待官宣作品】