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▲IU飾演的成熙周個性強勢，和私下的IU很不同。（圖／YT@이지금 [IU Official]）

IU和邊佑錫的新劇《21世紀大君夫人》熱播中，IU在劇中徹底顛覆以往清純形象，化身為為達目的不擇手段的角色「成熙周」，在展現強勢又帶點瘋狂的性格，開播後立刻掀起話題，而她的YouTube頻道中釋出了幕後花絮，其中一場「赤腳踩桌講電話」的戲份，下戲後她立刻變回IU本人急忙道歉：「是不是很沒禮貌，因為是熙周啦！」反差的模樣笑翻粉絲。從官方釋出的幕後花絮可見，IU拍攝時完全進入角色，赤腳踩在桌上、姿態張狂地講電話，並用輕蔑語氣說出：「像我這樣的能力、財力、外貌，很難嗎？」自信又傲慢的表現，將角色的霸氣與狠勁詮釋得淋漓盡致，氣場直接壓過全場。不過戲一喊卡，IU立刻收起氣勢，回到原本溫和有禮的模樣，還對著鏡頭不好意思道歉：「這樣是不是很沒禮貌？抱歉。」她也笑說這種畫面其實不太適合出現在自己的頻道，「但因為是熙周啦，請大家理解一下喔！」強烈反差讓粉絲直呼太可愛。IU也分享詮釋角色的心得，表示「成熙周」可以用「嘖、哈、蛤？」三個語氣詞來形容，是個情緒起伏很大的角色，甚至自嘲像「瘋子」。她坦言一開始很難抓到節奏，但隨著拍攝進行，反而越演越上癮，覺得這樣破格的角色既新鮮又紓壓。《21世紀大君夫人》開播僅兩集就在韓國創下約9.5%的收視佳績，並登上話題榜冠軍。IU和邊佑錫的CP感也受到觀眾喜愛，更同時登上演員話題度排行榜前段，展現強大人氣與討論熱度。《21世紀大君夫人》每週五、六晚上8點40分（台灣時間）在MBC播出，台灣觀眾則在每週五、六晚上10點20分可以在Disney+上收看。