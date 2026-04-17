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▲今日中午過後，請多留意天氣變化，外出活動，建議攜帶雨具備用。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一、二（20-21日）東北季風逐漸減弱轉偏東風環境，是近期天氣相對較穩定的時段。（圖／中央氣象署提供）

好天氣要沒了！根據中央氣象署與氣象專家林得恩預報指出，今（17）日受春雨鋒面接近影響，午後天氣轉趨不穩定，其中東北部、東部有較大雨勢發生機會，北部平地也有下雨機會，周六受到鋒面通過加上東北季風南下，是這波降雨最明顯的一天，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區都有雨。今日，受春雨鋒面接近影響，各地天氣轉趨不穩定。下半天，再配合上「午後熱力」作用加持，台灣東北部、東部地區及其它山區都有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能；其中，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機會，北部平地也有下雨的機會。降雨過程中，會有雨歇的空檔，雨勢有機會延續到晚上，延時較久。溫度方面，由於進到鋒面前緣的暖區內，白天沒下雨時，天氣相當悶熱，各地高溫還在攝氏28至33度之間，南部近山區還會再更高個攝氏1至3度；至於，各地的低溫則會在攝氏22至25度。氣象署提到，周六鋒面通過及東北季風增強，周日東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；周六至周日清晨中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，南部地區亦有零星短暫陣雨；周日白天起東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為零星短暫陣雨後多雲。天氣風險分析師黃國致指出，下週一、二（20-21日）東北季風逐漸減弱轉偏東風環境，是近期天氣相對較穩定的時段，北部及東北部氣溫也逐漸回升，到下週二夜晚前環境相對較乾，除東部地區及恆春半島雲量仍多局部有短暫雨以外，其他地區回到多雲至晴午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。西部地區日夜溫差明顯，早出晚歸請視情況增添衣物。下週二晚間新一波鋒面前緣水氣靠近，桃園以北及北海岸雲量增多，局部有短暫雨情形。下週三、四（22-23日）受鋒面接近影響，中部以北、東部地區及恆春半島天氣再轉不穩定，局部有短暫陣雨發生，其他地區多雲為主，午後山區有局部短暫陣雨。