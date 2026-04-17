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金州勇士在附加賽生死戰中力克快艇，挺進下一輪。然而，勇士防守核心德雷蒙德·格林（Draymond Green）在賽後被爆出令人震驚的細節。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露，格林昨日其實是處於嚴重的嘔吐與身體不適狀態下，硬生生抗住了快艇王牌雷納德（Kawhi Leonard）的衝擊。查拉尼亞在《NBA Today》節目中直言，格林昨天的表現堪稱「老派硬漢的防守大師課」。他透露，格林在開賽前身體狀況極其糟糕：「球隊消息來源告訴我，德雷蒙德當時病得很重。他在賽前不停嘔吐，嘔吐物遍布場邊、後場區域，甚至是更衣室附近。」據悉，格林當時還伴隨嚴重的咳嗽，勇士球團甚至一度擔心其肺部狀況而安排他接受胸部X光檢查。在確認結果無大礙後，格林堅持上陣，展現了強大的競爭意志。雖然開賽之初格林的能量顯得有些低迷，但到了決勝時刻，他再次展現了前最佳防守球員（DPOY）的價值。格林全場出戰35分鐘，繳出的全能數據。根據統計，在最關鍵的第四節最後6到8分鐘，格林幾乎封鎖了雷納德的進攻空間。雷納德在第四節僅獲得2次出手機會並得到2分，格林更在末節送出兩次關鍵抄截，直接粉碎了快艇的逆轉希望。賽後格林談到對雷納德的防守時表示：「可愛全場只有17次出手，我很滿意。我知道在這種生死戰他會想出手20次以上，如果我能讓他少投3到4球，以他的效率來說，就等於幫球隊守下了10分。我的目標就是不讓他去到他最舒服的投籃點。」即便身體極度不適、甚至嘔吐不止，格林依然用他的球商與韌性證明了：為什麼他依然是這支勇士隊不可或缺的防守靈魂。隨著勇士晉級附加賽第二戰，球迷也祈禱這位防守大將能早日康復，迎接下一場對決太陽的硬仗。