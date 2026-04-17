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萊爾富引進日本茶飲爆紅！唐吉訶德偷推薦「林氏璧神回」

結果日本旅遊達人林氏璧就神回覆：「你們也是賣39元？」讓唐吉訶德小編超尷尬回應「西門店賣2件$88，種類齊全」

▲唐吉訶德本來想搭萊爾富順風車推廣日本茶飲，結果被日本旅遊達人林氏璧神回應：「價格一樣是39元嗎？」連萊爾富小編都現身回應。（圖/唐吉訶德Threads）

唐吉訶德被激到大降價！伊右衛門的系列茶飲每瓶僅35元

即日起唐吉訶德伊右衛門系列茶飲，每瓶特價35元，全口味一人限購5瓶，活動一直到4月30日，商品貨量以各店現場為準。

▲唐吉訶德跳樓大拍賣，伊右衛門全系列茶飲單瓶只要35元，比萊爾富更便宜。（圖/唐吉訶德Threads）

、「被大神的回覆逼出這個價格，我還是會去買，感謝唐吉訶德」、「林氏璧策反成功，全民受惠」、「謝謝林氏璧大神開金口才有這個優惠，太神啦！週末就來去買」

▲唐吉訶德伊右衛門全系列茶飲單瓶只要35元，活動一路到4月底，不少民眾跪謝日本旅遊達人林氏璧神回應。（圖/唐吉訶德Threads）

萊爾富最近引進日本知名品牌「伊右衛門」系列茶飲，一瓶定價優惠39元，引發民眾搶購潮，甚至出現門市飲料櫃被清空的狀況。然而日系賣場唐吉訶德原本想搭順風車推廣日本進口茶飲，結果被日本旅遊達人林氏璧神回應「你們也是賣39元？」讓唐吉訶德直接被激到，大降價一瓶直接殺到35元，比萊爾富便宜，在社群引爆討論。萊爾富最近風格大變，持續精進自家產品內容，近日引進三得利伊右衛門的系列茶飲，有京都檸檬水、煎茶、焙茶、關西焙茶、玄米茶、茉莉花茶等，推出後廣受好評，不少民眾都衝去補貨，結果因為太熱銷，有門市日本茶飲專區直接被掃光，非常的驚人。後來日系賣場唐吉訶德原本想要搭萊爾富掀起日本茶飲風潮，在「Threads」貼文指出「聽說很多人在找這個？」想要暗指自家也有販售伊右衛門的系列茶飲，；而萊爾富小編也現身回應：「我這邊已經被合法掏空， 交給你們支援，我先補血一下 。」沒想到過了一天之後，唐吉訶德突然宣布：「敲碗成功！留言老闆都看到了！接受到大家的反饋跟好朋友的求救，DONKI來支援！」公告也讓林氏璧也現身回覆表示：「喔喔喔讚啦！唐企鵝我愛你！LOPIA，該你出牌了（煽風點火）」，不少網友也表示「所以是可以降價的啊！」、「一瓶35元真的很便宜，DONKI也很大氣！支持一波」。