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隨著洛杉磯湖人隊挺進季後賽，除了陣中核心41歲傳奇球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的表現備受關注外，新秀「皇太子」布朗尼·詹姆斯（Bronny James）是否能在高張力的舞台獲得上場機會，也成為球迷討論的焦點。對此，布朗尼在近日接受採訪時坦言，能夠站上季後賽的地板，正是他職業生涯追求的夢想。布朗尼在節目中談到可能在季後賽亮相時表示：「這正是我想要的。在季後賽打球是我一直以來的夢想。」他毫不避諱地提到自己先前的低潮，「三月份我幾乎沒能獲得上場機會，但現在是一個更大的舞台。我非常興奮能和隊友一起登場去爭取勝利，並努力在季後賽走得更遠。」對於這位21歲的新秀來說，儘管賽季中後段並非輪替名單的常客，但在傷病頻仍與高強度對抗的季後賽，任何奇兵都有可能成為改變戰局的關鍵，而布朗尼顯然已經做好了隨時待命的準備。本賽季布朗尼在例行賽共出戰了42場比賽，場均繳出。雖然數據並不起眼，但他在場上展現出的防守積極性與對比賽節奏的理解，曾獲得教練團的肯定。在季後賽針對性的戰術安排下，布朗尼若能發揮其外圍纏鬥能力，或許能為湖人二、三線陣容提供短暫的防守能量。外界最感興趣的，莫過於詹姆斯父子是否能並肩在季後賽作戰。對於已經征戰賽場23載的詹姆斯而言，能帶著兒子一起拚戰最高殿堂，無疑是生涯巔峰的圓滿；而對於布朗尼來說，這不僅是個人夢想的實現，更是在高壓場景下向世人證明自己屬於這個聯盟的最佳機會。隨著湖人隊季後賽第一輪即將點燃戰火，這名被球迷暱稱為「皇太子」的新秀能否成為教練團手中的秘密武器，球迷都在看。