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洛杉磯道奇隊日籍巨星大谷翔平，場上是威震八方的二刀流魔王，私底下也有著反差萌的一面。大聯盟官方X今（17）日公開一段趣味訪談，問球員：「如果下半輩子只能選擇一種調味料，你會選什麼？」大谷翔平不假思索地即答「美乃滋（Mayo）」，直率的反應讓球迷直呼太可愛。在這段大聯盟官方發布的「終極二選一」快問快答中，各家球星的口味大不相同。小熊隊泰隆（Jameson Taillon）偏愛辣醬、強打布萊格曼（Alex Bregman）選擇芥末，而大谷的隊友貝茲（Mookies Betts）則是烤肉醬的忠實擁護者。當輪到大谷翔平時，他臉上帶著招牌笑容，毫不猶豫地吐出單字「Mayo（美乃滋）」。巧合的是，奧克蘭運動家隊的新秀內野手柯茲（Nick Kurtz）也給出了一模一樣的答案，甚至大讚美乃滋是「史上最強調味料」。影片隨後剪輯了大谷聽聞同好後開懷大笑的畫面，純真的個性讓這段影片瞬間在日本網友間瘋傳。事實上，大谷翔平對飲食管理非常嚴苛，曾被戲稱為「水煮蛋與花椰菜」的代言人。這次在快問快答中展現「美乃滋魂」，也讓不少日本網友倍感親切。日本社群媒體紛紛留言：「沒想到大谷也是美乃滋愛好者！」、「果然美乃滋才是調味料界的王者」、「看到他笑得那麼開心，我也想去買一瓶了」。大谷翔平昨日在主場奪下本季第2勝後的記者會上，罕見聊起將滿周歲的寶貝女兒。大谷感性表示，身為職業運動員，遠征時常有好幾週無法見到家人，對於女兒成長飛快感到既欣慰又有些「揪心」，感嘆不能時刻陪在身邊。有趣的是，大谷還分享了育兒趣事。他笑說不知道女兒是不是真的認得他的臉，「她有時看著伊藤園的包裝也會指著叫『爸爸』，我也不知道她是真的懂還是不懂。」