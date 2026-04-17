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鄭麗文也追《逐玉》 喊話張凌赫來台

▲鄭麗文（右）接受主持人王淺秋（左）的訪問，兩人提到近期的夯劇《逐玉》立刻打開話匣子。（圖／中廣新聞網YT）

張凌赫粉絲數暴增 網友敲碗舉辦見面會

陸劇《逐玉》爆紅，主演張凌赫、田曦薇人氣不斷飆升，不少台灣觀眾也被這對CP圈粉，在社群上有著超高討論度。國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，並與中國領導人習近平進行會晤，近來她登上中廣YT節目「千秋萬事」，提到自己也有在看《逐玉》，更喊話男主角張凌赫來台，話題立刻衝上微博熱搜。鄭麗文近日登上中廣YT節目「千秋萬事」，接受主持人王淺秋的訪問，兩人提到近期的夯劇《逐玉》立刻打開話匣子。鄭麗文表示自己也有看，卻一時興奮口誤，把張凌赫的名字講成「張凌玉」，隨即遭到王淺秋糾正，她笑著摀住嘴，直呼：「講錯了！」此外，鄭麗文透露這次訪問中國時，隨團的年輕人問她：「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」雖是玩笑話，但顯現張凌赫在台灣有著超高人氣；王淺秋則認為兩岸關係應該要更好，讓明星們也能夠互相交流。「鄭麗文喊話張凌赫赴台」一詞隨即衝上微博熱搜，不少網友直接標註張凌赫的個人帳號及工作室，「張凌赫真的火了」、「全世界通吃的顏值」、「張凌赫在東南亞也是爆紅」、「許願張凌赫舉辦粉絲見面會」。張凌赫有著精緻臉蛋和190公分的高挑身材，演出《逐玉》後微博粉絲突破1842萬，人氣持續飆升中。近日更有粉絲愛他愛到走火入魔，不僅在網路上發表了一篇《如何嫁給張凌赫》的論文，甚至還有人大老遠飛到橫店只為了看張凌赫一眼。